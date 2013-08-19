İki arkadaş aynı yerde öldü

Karabük'te, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaştan Gökhan Kılıç'a motosiklet çarptı. Arkadaşının hastaneye götürülmesi için araçları durdurmak isteyen Murat Tutuş'a da bir otomobil çarparak kaçtı. 19 yaşındaki iki genç olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaza saat 23.30 sıralarında, Beşbinevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnşaatlarda çalışan Gökhan Kılıç ve Murat Tutuş evlerine gitmek için yola çıktı.

Bir motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Gökhan Kılıç'a çarparak kaçtı.

Gökhan Kılıç yolun ortasında kanlar içerisinde yere yığılırken, Murat Tutuş arkadaşına başka bir aracın çarpmasını engellemek ve yardım istemek için yoldan geçen aracı durdurmak istedi.

Hamdi Celalettin Büyükyılmaz idaresindeki otomobil yerde yatan Gökhan Kılıç'a çarpmamak için manevra yapınca Murat Tutuş'a çarptı.

Murat Tutuş yaklaşık 10 metre savrularak bir alt yola düştü.

Kazayı görenler 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki arkadaşın öldüğünü tespit etti.

Murat Tutuş'a çarparak olay yerinden kaçan Hamdi Celalettin Büyükyılmaz otomobiliyle Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Kazayı duyarak olay yerine gelen iki arkadaşın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İki arkadaşın cenazeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gökhan Kılıç'a çarparak kaçan motosiklet sürücüsü Barış Gök ise tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.