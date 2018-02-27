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İki Arap veliaht prens, Da Vinci tablosuyla lüks yatı takas etti

Bu, bugüne dek bir tablo için ödenen en yüksek rakam

27 Şubat 2018 17:27

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takas ettiği iddia edildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Suudi Arabistan'da bir yandan yolsuzlukla mücadele operasyonu yürütürken diğer yandan mal varlığına varlık katıyor.

Amerikan basınına göre, MbS, aralık ayında New York'ta Christie's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 450 milyon 300 bin dolarlık rekor fiyata satılan Leonardo da Vinci'nin 'Salvator Mundi' tablosunu satın alan kişi.

Bu, bugüne dek bir tablo için ödenen en yüksek rakam.

Ama şimdi de MbS'nin Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar Arap basınına yansıdı.

Dubai'deki müzeye gönderildi

147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Arap basınına göre MbS, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmaya yöneldi.

Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE kültür ve Turzim Müdürlüğü bir açıklama yapılarak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı.

BAE'nin açıklamasına rağmen New York Times gazetesi iddiasından vazgeçmemiş ve ABD istihbarat kaynakları ile Suudi yetkililerin, tablonun gerçek alıcısının Muhammed bin Selman olduğu bilgisini bir kez daha doğruladığı yönünde bir haber daha yayınlamıştı.

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