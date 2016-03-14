İki Ankara katliamı iki arkadaşın canını aldı; 10 Ekim'de Ali Deniz, 13 Mart'ta Ozancan...

Başkentin göbeği Kızılay'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 34 kişiden biri de ODTÜ Elektirik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi 1. sınıf öğrenci Ozancan Akkuş. Akkuş 10 Ekim 2015 günü 'Barış Mitingi' öncesinde Ankara garı önünde toplananlara yönelik olarak yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Ali Deniz için "Gözlerimizden akan yaş bile ellerinizdeki kanı temizleyemeyecek. O temiz adam her zaman sizin yakanızda bizim kalbimizde kalacak" mesajını paylaşmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara Kızılay’da dün meydana gelen kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ozancan Akkuş da bulunuyor.

Akkuş, 10 Ekim 2015 günü ‘Barış Mitingi’ öncesinde Ankara Garı önünde toplananlara yönelik olarak yapılan terör saldırısında yakın arkadaşını kaybetmişti.

10 Ekim’de Ankara’da hayatını kaybeden Ali Deniz için, o saldırının olduğu gün sosyal medyada “Gözlerimizden akan yaş bile ellerinizdeki kanı temizleyemeyecek. O temiz adam her zaman sizin yakanızda bizim kalbimizde kalacak” mesajını paylaşan Ozancan Akkuş, dünkü saldırıda can verdi.

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünü protesto ederken objektiflere takılan Ali Deniz Uzatmaz, 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirmişti. Uzatmaz’ın, Korkmaz’ı anma töreninde Ali İsmail’in resminin bulunduğu pankartın önündeki fotoğrafını, paylaşan arkadaşı Ozancan Akkuş da dün Kızılay’daki saldırıda yaşamını yitirenler arasında yer aldı. Bu acı tesadüfe olayın ardından Twitter’da “Ölüm zinciri” mesajıyla dikkat çekildi.