İki Almanya 18 yıl önce birleşmişti

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, iki Almanya'nın yeniden birleşmesinin 18'inci yıl dönümü kutlandı



Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) dönem başkanlığını Hamburg Eyaleti Başbakanı Ole von Beust'un üstlenmesi nedeniyle resmi kutlamalar Hamburg kentinde yapıldı. Resmi kutlama törenine Cumhurbaşkanı Horst Köhler ve Başbakan Angela Merkel de katıldı.



Hamburger Michel adı verilen kilisede düzenlenen ayinle başlayan resmi kutlamalar çerçevesinde bir konuşma yapan Protestan bayan piskopos Maria Jepsen, göçmenlerin uyum konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Çeşitliliği zenginlik olarak kabul etmek görevimiz" dedi.



Katolik Başpiskopos Werner Thissen de diğer kültür ve dinlerden gelen insanların toplum içinde alınması ve birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Köhler, kutlama töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'daki liderlik rolünden kaçınmaması gerektiğini belirterek, AB içinde Alman ulusu olarak ne istediklerini söyleme sorumluluğu içinde olduklarını ifade etti. Köhler, dünyadaki değişimde "Avrupa modeline" ihtiyaç duyulduğunu, bu çerçevede dünya ülkeleriyle karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydetti.



Alman ulusunun önünde istihdam, eğitim ve uyum gibi önemli görevlerin bulunduğunu belirten Köhler, Almanya'nın iyi bir yanının, ülkede bir öğrenme kültürünün ortaya çıkması olduğunu, tarihten çok şey öğrendiklerini ve öğrenmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.



Köhler, dünyadaki gelişmeleri de merakla izlediklerini ifade ederek, "Dışarıda bizden farklı bir şey yapanlar, ilgimizi çekiyorlar. Bunları reddetmiyoruz" diye konuştu.



Beust da iki Almanya'nın birleşmesinin, genç nesiller için artık doğal bir şey haline geldiğini ve hala eksikliklerin bulunmasına rağmen insanlar tarafından onay gördüğünü söyledi.



Diğer ülkelerden Almanya'ya farklı kültürlerden gelen insanların sayesinde Almanya'daki insanların bir kültür çeşitliliği içinde yaşama imkanı bulduklarını ifade eden Beust, ülkenin doğusundaki ve batısındaki eyaletlerde yaşayan insanların refah düzeyini aynı seviyeye getirme hedefinin de sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.



Protesto edenler de oldu



Öte yandan, Sankt Pauli semtinde toplanan yüzlerce solcu gösterici, iki Almanya'nın birleşmesi amacıyla düzenlenen resmi kutlamayı protesto etti. Gösterinin olaysız geçtiği bildirildi.



Hamburg ve Almanya'nın diğer kentlerindeki kutlamalar hafta sonunda sürecek.



Başkent Berlin'de de 2006 yılı Dünya Futbol Şampiyonası sırasında şenlik alanına çevrilen ve tarihi Brandenburger Tor'dan (Brandenburg Kapısı) Siegessaeule'ye (Zafer Anıtı) kadar uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik "17. Juni" (17 Haziran) adlı ana cadde de 3 gün boyunca eğlence programları için trafiğe kapatıldı.



Camilerde 'açık kapı'



İki Almanya'nın yeniden birleşmesi gününün resmi tatil olması nedeniyle ülkedeki yaklaşık 2 bin 500 camide de İslamiyet'i tanıtmak amacıyla geleneksel olarak "Açık Kapı Günü" düzenleniyor.



Camilerdeki "Açık Kapı Günleri"ne, özellikle İslamiyet hakkında bilgi edinmek isteyen Alman vatandaşları yoğun ilgi gösteriyor.



Berlin'de bu amaçla bugün Hacı Bayram, Mariendorf, Merkez, Mevlana, Osman Gazi Cami ve Yunus Emre camileri yerel saatle 14.00-18.00 arasında, Şehitlik Camii ise saat 14.00'ten 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık kalacak.



Şehitlik Camii'yi bugün ziyaret edenler arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) diyalog sorumlusu Bekir Alboğa, Berlin Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri Yaşar ve Berlin eyalet meclisi üyesi Bilkay Öney de vardı.



Alboğa, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların da Almanya'nın tarihinin bir parçası olduklarını belirterek, 1960'lı yıllardan bu yana bu ülkeye alın teri ve emekleriyle katkıda bulunduklarını söyledi.



Şehitlik Camii'nin Almanya'daki en güzel camilerden biri olduğunu ifade eden Alboğa, şimdi Köln kentinde de aynı güzellikte ve farklı mimaride bir cami yapılacak olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu kaydetti. Alboğa, "Camiler sadece bugün değil, herkese her gün açıktır. Biz diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Ayrıca okullarda İslam din dersi verilmesini de istiyoruz" dedi.



Yaşar da, "Açık Kapı Günü"nün çok güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu söyledi.