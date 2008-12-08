'İki akılsız Rambo Yunanistan'ı kaosa sürükledi'

Atina'da cumartesi akşamı 16 yaşındaki bir gencin polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Yunanistan'ın pek çok kentinde başlayan ve hafta sonu boyunca devam eden protesto gösterilerinde yüzlerce işyeri, onlarca banka şubesi, kamu binası ve araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.Kendilerini "anarşist" ve "iktidar karşıtı" olarak tanımlayan grupların, Atina, Selanik, Yanya, Patra ile Girit adası başta olmak üzere birçok kentte yaptığı, yer yer polisle çatıştıkları protesto gösterilerinde, çok sayıda banka şubesi, işyeri, polis karakolu, kamu binası ve aracı ateşe vermelerinin ardından adeta savaş alanına dönen kentlerde bu sabah saatlerinde yaşam normale dönmeye başladı.Atina İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre Atina'da, yalnızca son 24 saatte 24 banka şubesi, 35 işyeri, 22 araç, 12 ev, 7 otobüs durağı, 63 çöp konteyneri, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) yerel yönetim bürosu kundaklandı.Patra kentinde, bir banka şubesi, bir polis aracı, bir polis otoparkı, 4 özel araç, bir valilik aracı, 14 çöp konteyneri, Selanik'de 9 banka şubesi, Makedonya - Trakya Bakanlığı basın bürosu, 7 araç, 40 çöp konteyneri, Aristo Üniversitesi kantini, YDP bürosu, metro inşaat alanı ve bir motosikletin ateşe verildiği belirtildi.Girit'in Kandiye kentinde ise bir valilik aracı, 8 çöp konteyneri, Kavala kentinde de YDP bürosu, polis merkezi pasaport işlemleri dairesinin yanı sıra kentin "Hrisupoli" semtinde de bir sınır nöbet noktasının ateşe verildiği kaydedildi.İtfaiye teşkilatı, taş ve sopalarla yapılan saldırılar sonucu maddi hasar oluşan yerlerin sayısının ise henüz belirlenemediğini belirtti.Polis ekiplerinin kent merkezlerinde aldıkları güvenlik önlemlerini sürdürdükleri, yanmış araç ve çöp bidonlarının yollardan çekilmesi çalışmalarıyla ateş alan binalarda soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Adeta savaş alanını andıran Atina ile Selanik kent merkezlerinde grupların bugün de gösteri yürüyüşleri yapmayı kararlaştırdığı açıklandı.Selanik Aristo ile Atina Teknik Üniversitelerine giren grupların bölgede bulunan çevik kuvvet ekiplerine molotofkokteylleri atmaya devam ettikleri, polisin ise göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği de kaydedildi.Bu arada, 16 yaşındaki Aleksandros Andreas Grigoropulos adlı gencin öldürülmesi olayına karışan 2 polis memuru ve olayın meydana geldiği Eksarhia semti polis merkezi amirinin, açılan soruşturma bitirilene kadar görevden alındıkları açıklandı.Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, olaylarda hayatını kaybeden gencin ailesine gönderdiği başsağlığı mesajında, "Tüm Yunanlılar gibi kendisinin de çok büyük üzüntü duyduğunu, sorumluların bulunacağını ve böyle bir olayın tekrar etmemesi için gereken tüm önlemlerin alınacağını" kaydetti.Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ise olayların bir hukuk devleti için travma teşkil ettiğini belirtti.Yunanistan İçişleri Bakanı Prokopis Pavlopulos ile Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis'in dün sabah istifalarını Başbakan Karamanlis'e sundukları, ancak istifalarının kabul edilmediği açıklanmıştı.Polisin açtığı ateş sonucunda 16 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirmesini "münferit bir olay" olarak niteleyen Pavlopulos, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve suçluların örnek olacak şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.Pavlopulos, protesto gösteriyle ilgili olarak da insan haklarıyla ilgili gösterileri haklı bulduğunu, ancak bu gösterilerin masum vatandaşlara zarar vermesine izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.Atina kent merkezindeki Eksarhia semtinde cumartesi gecesi, devriye gezen polis aracına taş ve sopalarla saldıran bir grup maskeli kişiye polisin ateş açması üzerine 16 yaşındaki genç yaşamını yitirmişti.Öte yandan Yunan basın yayın organları, manşet haber olarak sayfalarına taşıdığı olayların, uzun zamandır eksiklikleri olan polis teşkilatının kara sayfasını teşkil ettiği görüşünde birleşti."Acının yerini öfkeye bıraktığını" kaydeden gazeteler, bir çocuğun yaşamını yok yere kaybettiğini vurguladı."Suçluların cezalarının ağır olacağını" kaydeden Adesmevtos Tipos gazetesi, "Küçük Aleksi'nin ölümü şok, üzüntü ve soru işaretleri yarattı. Aleksi mali durumu iyi bir ailenin oğluydu" ifadesinin kullanıldığı haberinde, çocuğun ölüm şeklinin bugün yapılacak adli tıp değerlendirmesinde ortaya çıkacağını belirtti.Gazete, gencin yaşamını yitirmesine adı karışan polisin ifadesinde "yalnızca havaya ateş ettiğini" söylediğini, bu çerçevede kurşunun sekmiş olması ihtimalinin gündeme geldiğini kaydetti.Apoyevmatini gazetesi ise "Cehennem... Tüm Yunanistan'da iktidar karşıtları ayaklandı" başlıklı haberinde, Atina'nın cumartesi gecesi cehennemi yaşadığını, şimşek hızıyla yayılan, bir gencin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi haberinin tüm ülkede binlerce kişiyi sokaklara döktüğünü belirtti."Yunan polisinin kara sayfası" başlığını kullanan Vradini gazetesi, olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerinde, "polisin 16 yaşındaki bir genci soğukkanlılıkla katlettiğini" söylediklerini okuyucularına taşıdı.Gazete, "İki akılsız 'Rambo - güvenlik gücü mensubunun' anlaşmazlıkları kendilerinin çözmeye çalıştıklarını, bir genci öldürdüklerini ve ülkeyi kaosa sürükledikleri" değerlendirmesinde bulundu.Ethnos gazetesi, "Sükuneti soğukkanlılıkla katlettiler. Gencin ölümünden sonra toplumsal patlama tehdidi gündeme geldi" ifadesinin yer aldığı haberinde, "son aylarda skandallar ile darbe alan bir hükümete son kurşunun geldiği" yorumunda bulundu.Elefteros gazetesi, "İlanı daha önce verilmiş olan bir yaşam kaybı meydana geldiği" ve polis teşkilatının uzun zamandır eksiklikler yaşadığı şeklindeki görüşe atıfta bulunduğu haberinde, organize olmuş şekilde hareket eden grupların Atina ile Selanik'i "vurduklarını" kaydetti.Elefteros Tipos gazetesi, "İki dünya arasında suç, korku ve şiddet" başlıklı haberinde, "olayların zaten yaralı halde olan bir teşkilata kurşun sıktığını" yazdı.Gazete, dün akşamdan bu yana gerek ABD gerekse İngiltere'nin vatandaşlarına Atina'ya gitmekten kaçınmaları çağrısında bulundukları, ABD'nin Atina Büyükelçiliği çalışanlarına ise kent merkezinde bulunmamalarının tavsiye edildiğini kaydetti.Elefterotipiya gazetesi ise "Cinayet ve saldırılar. Polis gereksiz yere bir öğrenciyi öldürdü" şeklindeki haberinde, "Yokuş aşağı düşüşün sonu gelmiyor. Gencin öldürülmesi ve toplumdaki patlamanın kontrol edilemez boyutlarıyla kitleselliği şaşkına çevirdi. Karamanlis hükümeti büyük çıkmazda" değerlendirmesini yaptı."Soğukkanlılıkla infaz" başlığını kullanan Ta Nea gazetesi ise "Aleksi'nin soğukkanlılıkla infaz edildiğini, polisin korkutmak değil, öldürmek için silahını ateşlediğini" yazdı."Öfke ve ateş. Yunanistan yanıyor. Gencin öldürülmesi ayaklanmaya yol açtı" şeklindeki haberinde Hora gazetesi, "Tüm Yunanistan'ın cehenneme döndüğünü, onlarca polis ve vatandaşın yaralandığını, işyerleri, banka şubeleri, kamu binaları, polis merkezleri ve araçlarda ciddi maddi hasarlar meydana geldiğini" kaydetti.