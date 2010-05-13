T24 - AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'da, gizli kamerayla kayda alınan, Deniz Baykal'ın olduğu iddia edilen videoyla ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu. Baykal ve ekibinin kendilerinin ilk günden bu yana çamura çekmeye çalıştığını iddia eden Bozağ, Ortada iki yönlü bir ahlaksızlık var. Oysa bazı medya organlan, meseleyi sadece bir tarafa çekmek istiyorlar. Kimse heveslenmesin, iki ahlaksızlıktan bir ahlaki duruş, bir kahramanlık ve bir kahraman çıkmaz!" açıklamasında bulundu.







Vakita gazetesinde yayımlanan ve "İki ahlaksızlıktan bir kahraman çıkmaz" (13 Mayıs 2010) başlığını taşıyan haber şöyle:





'İki ahlaksızlıktan bir kahraman çıkmaz'





Vakit gazetesine konuşan Bozdağ, kaset olayına ilişkin AK Parti`yi suçlayan CHP yönetimine sert tepki gösterdi: "Bu tür işlerin yapılması da, görüntülenip servis edilmesi de ahlaksızlıktır. İki ahlaksızlıktan bir kahraman çıkmaz!.."





Baykal ve ekibinin kendilerini çamurun içine çekmek istediklerini iddia eden Bozdağ, ilk günden itibaren ilkeli duruş sergilediklerini hatırlattı. Bozdağ, "Elinde bilgi belge varmış. Elinizi tutan mı var? Gidin yargıya başvurun varsa" sözleriyle ana muhalefede `hodri meydan` dedi





Kimse heveslenmesin





Bozdağ sadece Baykal ve kurmaylarına tepki göstermedi. Bir diğer hedefinde medya da vardı. Basının tavrına çatan Bozdağ, "Ortada iki yönlü bir ahlaksızlık var. Oysa bazı medya organlan, meseleyi sadece bir tarafa çekmek istiyorlar. Kimse heveslenmesin, iki ahlaksızlıktan bir ahlaki duruş, bir kahramanlık ve bir kahraman çıkmaz!.." dedi.





Biz hizmet üretmenin derdindeyiz





Birilerinin bu tür kasetlerle siyaset dışına itilmek istenmesi gibi bir durum varsa buna da karşı olduklarını ifade eden Bozdağ, "Biz hizmet üretmenin derdindeyiz. Bunu da sekiz yıl boyunca gösterdik. Böylesine ucuz yollara tevessül etmek ahlaksızlıktır. AK Parti`ye çamur bulaştırma gayreti de ahlaksızlıktır" dedi.