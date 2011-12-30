İki ABD gemisi Hürmüz'ü geçti

T24 - Amerikan 5. filosu, İran’ın yeni uluslararası yaptırımlar uygulanması durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidine rağmen, iki Amerikan savaş gemisinin bu stratejik deniz geçidini sorunsuz biçimde geçtiğini bildirdi.



5. filo sözcüsü Deniz Yüzbaşı Rebecca Rebarich Bahreyn’deki karargahtan yaptığı açıklamada, USS John C. Stennis uçak gemisi ve USS Mobile Bay füze kruvazörünün Hürmüz Boğazı’ndan programlanmış rutin geçişlerini yaptıklarını belirterek, İran deniz kuvvetleriyle temaslarının her zaman geleneklere uygun ve profesyonel, alışılmış, iyi bilinen deniz uygulamaları şeklinde sürdüğünü kaydetti.



İki Amerikan savaş gemisi, Afganistan’daki NATO güçlerine hava desteği sağlayacağı Arap Denizi’ne doğru Hürmüz Boğazı’ndan geçmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cebel Ali Limanı’nda mola verdi.



İran donanması cumartesi günü bölgede Umman denizi ve Hint Okyanusu’nda 10 gün sürecek tatbikata başlamıştı.

