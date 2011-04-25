Ikea'nın eşcinsel temalı reklamı İtalya'yı karıştırdı

T24

İtalya'da Başbakanlık aile ilişkilerinden sorumlu müsteşarı Carlo Giovanardi, Ikea mağazasının "bütün ailelere açığız" promosyon kampanyasında verdiği ilanda iki eşcinsel erkeğin el ele görünümünü Anayasa'ya aykırı bularak hemen kaldırılmasını istedi.Catania kentindeki açılışta kullanılan fotoğraf için Vatikan'da, "Aile, erkek ve kadın birleşiminden oluşur. Eşcinseller aile teşkil edemez" uyarısında bulunmuştu.Müsteşar Giovanardi, Danıştay'ın Ikea'nın reklam fotoğrafına İtalyan aile tarzına uymadığı için itiraz ettiğini hatırlatarak, "Çok çirkin ve aileleri aşağılayıcı, yakışıksız hareket" dedi.Ikea İtalya Dış İlişkiler Temsilcisi Valerio di Bussola, "Anayasa aile haklarını tanımlıyor ancak aile bireyleri hakkında cinsel farklılık belirtmiyor" açıklaması yaparak kampanyanın kurallara uygun gerçekleştirildiğini savundu.