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Dünya

Ikea'nın eşcinsel temalı reklamı İtalya'yı karıştırdı

Uluslararası yapı market mağaza zinciri Ikea'nın İtalya'da verdiği bir ilan ülkeyi karıştırdı. İki eşcinsel...

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Uluslararası yapı market mağaza zinciri Ikea'nın İtalya'da verdiği bir ilan ülkeyi karıştırdı. İki eşcinsel erkeğin el ele görüntülendiği ve "bütün ailelere açığız" denilen ilanın Anayasa'ya aykırı olduğu ve hemen kaldırılması istendi.



İtalya'da Başbakanlık aile ilişkilerinden sorumlu müsteşarı Carlo Giovanardi, Ikea mağazasının "bütün ailelere açığız" promosyon kampanyasında verdiği ilanda iki eşcinsel erkeğin el ele görünümünü Anayasa'ya aykırı bularak hemen kaldırılmasını istedi.

Catania kentindeki açılışta kullanılan fotoğraf için Vatikan'da, "Aile, erkek ve kadın birleşiminden oluşur. Eşcinseller aile teşkil edemez" uyarısında bulunmuştu.

Müsteşar Giovanardi, Danıştay'ın Ikea'nın reklam fotoğrafına İtalyan aile tarzına uymadığı için itiraz ettiğini hatırlatarak, "Çok çirkin ve aileleri aşağılayıcı, yakışıksız hareket" dedi.

Ikea İtalya Dış İlişkiler Temsilcisi Valerio di Bussola, "Anayasa aile haklarını tanımlıyor ancak aile bireyleri hakkında cinsel farklılık belirtmiyor" açıklaması yaparak kampanyanın kurallara uygun gerçekleştirildiğini savundu.


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