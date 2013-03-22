IKEA köfteleri yeniden satışta

Mobilya şirketi IKEA, at etki skandalının ardından satışını durduğu köfteleri yeniden satışa sundu.

Şirket yetkilileri; 'çiftliklerden çatallara' kadar her türlü denetimin yapıldığını, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’daki mağazalarında yeniden köfte satışlarına başladıklarını açıkladı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, IKEA Gıda CEO’su Edward Mohr, Reuters’a yaptığı açıklamada, İsveçli tedarikçiden alınan köftelerin Nisan sonuna kadar yeniden tüm mağazalarda satışa çıkarılacağını söyledi.

IKEA Şubat ayında İsveç’teki ana tedarikçisinden aldığı köftelerde at eti tespit edilmesinin ardından Avrupa genelindeki mağazalarda köfte satışlarını durdurmuştu.