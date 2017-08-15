IKEA, 'Jon Snow pelerini yapma kılavuzu' yayınladı

Milyonlarca dolarlık bütçesi bulunan Game of Thrones dizisinde, karakterlerin giydiği kürk pelerinlerin IKEA kiliminden yapıldığının ortaya çıkmasının ardından mobilya devi, herkesin evinde ‘Jon Snow' pelerini yapabilmesi için kılavuz yayınladı.

Mobilya devi, dizideki gece nöbetçilerinin giydiği kürk pelerinlerin aslında 79 dolarlık IKEA kilimi olduğunun açıklanmasının ardından, bir kılavuz yayınlayarak ‘Jon Snow gibi giyinmeyi' öğretti.

Sputnik'in haberine göre,kilimi satın aldıktan sonra IKEA'da yer alan modeli makas yardımı ile çıkartmanız gerekiyor.

​Önce ortasından yuvarlak bir delik ve bu deliği açacak düz bir çizgiye ihtiyacınız var.

Tüm bunların ardından kafadan rahatça geçebilecek Jon Snow kürk pelerini hazır oluyor.

Dizinin kostüm tasarımcılarından Michele Clapton, Los Angeles'taki Getty Müzesi'nde yaptığı açıklamada, Game of Thrones dizisindeki karakterlerin giydiği kürk pelerinlerin aslında IKEA kilimleri olduğunu söylemişti.