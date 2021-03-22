IKEA Fransa'nın müşteri ve çalışanlarına casusluk yapmakla yargılanacağı dava başlıyor

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IKEA'nın Fransa'daki iştirakının çalışanlarına yasa dışı bir şekilde casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanacağı dava bugün başlıyor.

IKEA Fransa, davada birkaç eski yöneticisiyle birlikte sanık olarak yer alıyor.

Savcılar, IKEA Fransa'nın çalışanlarını takip etmek bir "casusluk sistemi" kurduğunu iddia ediyor. İddialara göre IKEA Fransa yöneticileri özel detektifler ve polis memurları aracılığıyla çalışanları ve müşterileri hakkında bilgi topladı.

IKEA skandal sonrası dört üst düzey yöneticisini kovdu ve şirket içi düzenlemelerini değiştirdi. Dava sonucunda şirket 3.75 milyon Euro'ya kadar para cezası alabilir.