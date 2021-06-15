IKEA, çalışanlarının bilgilerini gizlice topladığı için tazminat ödeyecek

Soruşturma sürecinde elde edilen bilgilere göre IKEA France yöneticileri, şirket bünyesinde çalışan tam 400 kişinin kişisel verilerine ulaşmak için yasa dışı yollara başvurmuştu. Sorumlu yöneticiler, bunu neden yaptıklarına dair bir açıklama yapmadılar ancak toplanan veriler arasında çalışanların geçmişteki suç dosyaları ve genel olarak yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler yer alıyordu.

Karar açıklanan davada, şirkete 1 milyon Euro ceza ve dönemin CEO'su olan Jean-Louis Baillot'a 50 bin Euro para cezası ile iki yıl ertelemeli hapis cezası verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işçi sendikaları, hükümetlerin koruması gereken esas şeyin insanların kişisel hayatlarının gizliliği olduğunu, IKEA'nın bundan sonraki süreç için büyük bir örnek teşkil etmesi gerektiğini söylediler.