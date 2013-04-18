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Yaşam

IKEA at etli köfteleri satışa çıkarabilir

IKEA'nın İsveç'teki mağazalarında at eti içeren köfteleri satmayı planladığı belirtildi

18 Nisan 2013 16:38

İsveçli mobilya devi IKEA, at eti içeren köfteleri İsveç'teki mağazalarında satışa çıkarmayı planlıyor.

Şirket köftelerin sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini iddia ederken, IKEA sözcüsü Ylva Magnusson, "Köfteleri mağazalarda kullanmanın yolunu arıyoruz. Ancak hala konu hakkında yetkililerle görüşmeler sürüyor" ifedesini kullandı.

ntvmsnbc'de yer alan Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, şubat ayında Avrupa'yı saran at eti skandalından IKEA da nasibini almıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinde satılan köftelerde at etine rastlandığı ortaya çıkmıştı.

IKEA Türkiye ise köftelerinin at eti içermediğini açıklamıştı.

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