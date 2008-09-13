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Dünya

Ike Kasırgası Teksas'ta

ABD'de korkuyla beklenen Ike Kasırgası, Teksas'ın Meksika Körfezi kıyılarını dövmeye başladı

13 Eylül 2008 03:00

ABD'de korkuyla beklenen Ike kasırgası, Teksas eyaletinin Meksika Körfezi kıyılarında etkisini şiddetle göstermeye başladı.

Sahil bölgesinde şimdiden çok şiddetli ve güçlü yağmur görülürken, kasırganın merkezinin yaklaşık iki saat sonra saatte 180 kilometre hızdaki rüzgarla birlikte kıyıdaki Galveston kentini vurması bekleniyor. Bu sırada meydana gelecek dalgaların yüksekliğinin 7 metreye ulaşmasından korkuluyor.

Kasırga kıyıdan içeriye doğru ilerlerken ilk önce ABD'nin dördüncü büyük kenti olan Houston'ı etkisine alacak. Kasırganın, Houston bölgesinde yoğun olarak bulunan petrol tesislerinde hasara yol açmasından kaygılanılıyor. Ike kasırgasının Houston'dan sonra yine büyük bir kent olan Dallas'a yönelmesi bekleniyor.

Kasırga öncesinde kıyı bölgelerinden yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi, ancak sahildeki yerleşim merkezlerinde hala en az 90 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.




Çapı bin kilometre

3 yıl önceki Katrina kasırgasından bu yana ABD'yi tehdit eden en büyük doğal felaket olarak görülen Ike kasırgasının çapı bin kilometreyi buluyor.

Ike'ın sahilde ilk vuracağı Galveston, 1900 yılında benzer bir kasırgada ABD tarihinin en büyük doğal felaketlerinden birine sahne olmuş ve 6 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ike'ın, Teksas'ın Meksika Körfezi kıyılarını son 50 yılda tehdit eden en büyük kasırga olduğu belirtiliyor.


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