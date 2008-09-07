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Dünya

Ike kasırgası 4. kategoriye yükseldi

Karayipler, Haiti'de 167 kişinin ölümüne neden olan Hanna kasırgasının ardından Ike kasırgasına hazırlanıyor. 4'üncü kategoriye yükselen Ike kasırgasının T&u

07 Eylül 2008 03:00

Saatteki rüzgar hızı 217 kilometreye çıkan, izlediği güzergah belli olmayan Ike, Karayiplerden Florida'ya, Louisiana'dan Meksika'ya kadar, kıyı kesiminde yaşayan milyonlarca kişide endişeye yol açtı.

Bu arada, Hanna kasırgasından sonra hala toparlanamayan Haiti'de yetkililer binlerce kişiyi Ike'a önlem olarak barınaklara yerleştirdi.

Bahamalarda turistlerin adalardan ayrılmaları istendi. Dominik Cumhuriyeti'nde de yetkililer, nehir kıyısında yaşayan onlarca aileyi tahliye etmeye başladı.

Küba'da ise meteoroloji yetkilileri halkı "gerçek tehlike" olarak nitelendirdiği Ike'a karşı uyardı.

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