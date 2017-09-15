İKÇÜ'ye rektör vekili olarak Prof. Dr. Mehmet Tokaç atandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi\'nin (İKÇÜ) kurucu rektörü olan Prof.Dr. Galip Akhan, görevi İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Tokaç\'a devretti.

Kısa süre önce Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı\'na istifasını veren Prof. Dr. Akhan\'ın yerine, Prof. Dr. Mehmet Tokaç vekaleten görevlendirildi. Üniversitenin kurulduğu tarihten itibaren rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Akhan görevini, senato üyeleri, rektör yardımcıları, danışmanları ve dekanların katıldığı bir törenle, Prof. Dr. Tokaç\'a devretti.

Devir- teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Akhan, 7 yıl içinde hep beraber güzel işler yaptıklarını anlattı. Prof. Dr. Akhan, sıradan yerine farklı, nitelikli bir üniversite olması için hep beraber çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

\"Şu an orta büyüklükte bir üniversite haline geldik; 850 öğretim üyemiz var, 13 fakültenin 9\'u aktif olarak çalışıyor, başarı notlarımız çok iyi, Kalite Denetleme Kurulu\'ndan başarıyla geçtik, akademik performansta Türkiye\'nin 19. sırasındayız, öğrenci anketlerinde çok iyi bir yerdeyiz. Buraya gelmek hepimizin gayreti ile oldu. Bu üniversitenin sahibi burada çalışanlar. Bugüne kadar iyi bir mesafe aldığımıza inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir nöbet değişimi, ben bu nöbeti sevdiğim saydığım bir arkadaşım Mehmet Hoca\'ma devrediyorum. Öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam edeceğim. İnşallah bundan sonra da bu üniversitede, emeğim, katkım olacaktır.\"

\'YOL GÖSTERİCİMİZ OLACAK\'

Görevi devralan Prof. Dr. Mehmet Tokaç ise \"Bu üniversitenin her gram toprağında alın teri olan Galip Hoca\'mız bizimle beraber ve biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hocamız her zaman bizim yol göstericimiz olacak. Bir adım daha ileri götürebilirsek ne mutlu bize. Hocamıza bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz. Hocamız bizim her zaman hocamızdır\" dedi.

Prof. Dr. Galip Akhan, geçen çarşamba günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade vermiş, ardından serbest bırakılmıştı.



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