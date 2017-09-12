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İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, görevinden istifa etti (2)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü, aynı zamanda Abdullah Gül'ün akrabası da olan Prof

12 Eylül 2017 18:22

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü, aynı zamanda Abdullah Gül\'ün akrabası da olan Prof. Dr. Galip Akhan, YÖK\'ün açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa etti. Üniversitede çok sayıda akademisyen ve çalışan, FETÖ soruşturmalarından tutuklanmış ya da açığa alınmıştı.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2003 yılında Başhekimliğe atanan Prof. Dr. Galip Akhan ardından kuruluşunun tamamlanmasıyla 2010 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü\'ne atandı. Kurulduğu tarihten beri de rektörlük görevini yürüten Galip Akhan hakkında, YÖK\'e bir yıl önce isimsiz ve imzasız olarak gönderilen bir dilekçe üzerine soruşturma açıldı. 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün de akrabası olan Galip Akhan bu gelişme üzerine görevinden istifa etti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalarda, Katip Çelebi Üniversite\'nde görev yapan çok sayıda akademisyen ve görevli, tutuklanmış yada açığa alınmıştı.

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