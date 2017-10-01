IKBY'den 'Bir lokma ekmeği paylaşacağız' diyen İbadi'ye: Rakam yeterli değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat'ın 'memur maaşlarının ödenmesi' konusunda sunduğu rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıkladı.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin dün 'petrol gelirlerinin kendi kontrollerine geçmesi halinde memur maaşlarını ödeyeceklerini' duyurmasının ardından yaptığı açıklamada rakamın kendileri için yeterli olmayacağını belirtti.

"Memur maaşı Bağdat'ın teklifinden fazla"

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Bağdat, IKBY'deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY'nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar" ifadesi kullandı.

IKBY'deki memur maaşının şu anda Bağdat'ın teklifinden yüzde 40 daha fazla olduğu aktarılan açıklamada, maaşların Bağdat tarafından ödenmesi halinde büyük bir kesinti yaşanacağı savunuldu.

Bağdat'ın bir memur için aylık sadece 370 dolar ödeme yapacağı öne sürülen açıklamada, buna 'Peşmerge, güvenlik görevlileri ve emekli polislerin maaşlarının dahil edilmediği' kaydedildi.

Ne olmuştu?

İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir lokma ekmeği de birlikte paylaşacağız. Irak federal hükümeti (IKBY) petrol gelirlerini kontrol etmesi halinde, (IKBY'deki) tüm memurların maaşını kesintisiz bir şekilde ödeyecek ve bu vesile ile yolsuzluğun da önüne geçilecek" demişti.

​Bağdat, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi nedeniyle bütçeden payını ve memur maaşlarını göndermiyor.