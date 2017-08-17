IKBY'den Bağdat'a 4 şart

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu için Bağdat'ta görüşmelerde bulunan müzakere heyeti, referandumun ertelenmesini isteyen merkez hükümeti yetkililerine taleplerini sundu.

Rudaw’da yer alan habere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını sürdüren müzakere heyetinin, referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat'taki yetkililere bir dizi şart koştuğu ifade edildi.

Kürt heyetinin iktidarda bulunan Şii Ulusal Koalisyonu ile dün bir toplantı yaptığı belirtilerek, toplantıda koalisyon yetkililerinin referandumun ertelenmesini istediği, ancak heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği belirtildi.

Haberde, müzakere heyetinin bir dizi şart koştuğu ve bunların, belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

Habere göre Kürt heyetinin sunduğu şartlar şöyle:

-Kürdistan Bölgesi'nin kesilen bütçesinin gönderilmesi.

-Irak Anayasasının 140. Maddesi'nin uygulanması (Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin statüsünün belirlenmesi).

-Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi.

-Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eski oranına) yükseltilmesi.

Bağdat'ta görüşmelerini sürdüren heyetin ayrıca BM, ABD, BMGK ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdiği belirtilirken, bugün ya da yarına kadar hem Kürtler hem de Şii Ulusal Koalisyonu tarafından iki farklı yol haritasının hazırlanmasının beklendiği ifade edildi. Pazar günü yol haritaları karşılıklı olarak paylaşılacak.