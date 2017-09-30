IKBY'den Bağdat ve BM'ye uçuş yasağı çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat'ın uygulamaya başladığı uçuş yasağına tepki gösterdi. Erbil'den yapılan açıklamada kararın anayasaya aykırı olduğu vurgulandı, "Bu Kürdistan halkı ve toplumunu cezalandırmaktır" denilerek Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yapıldı.

Rudaw’ın haberine göre, Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi’nin yaptığı yazılı açıklamada “Bağdat bu kararla anayasayı bir kez daha çiğnemiştir. Bu Kürdistan halkı ve toplumunu cezalandırmaktır” denildi. Kürdistan bölgesinin bugüne kadar Irak’ın belirlediği yasalara uyduğu belirtilen açıklamada, kararın IŞİD’le savaşta yaralanan ve yurtdışında tedavi edilmesi gereken peşmergelere engel oluşturduğu da şu ifadelerle vurgulandı: “IŞİD’le savaşta mağdur olan ve yurtdışına gitmek zorunda kalan Ezidi Kürtler, Hristiyan ve Sünni Araplar söz konusu kararla yakınlarıyla görüşemeyecekler. Irak hükümetinin verdiği bu karar anayasayı çiğneme anlamına geliyor.”

Kararda, binlerce Kürdistanlı işadamının faaliyetlerinin durduğu belirtilirken, “Vatandaşların seyahat hakkı çiğnemiş durumdadır. Bu karar Chicago Sözleşmesi’ne aykırıdır. İlgili taraflarla bir araya gelerek sorunların çözümünü talep ettik. Ancak tüm taleplerimiz reddedildi. Bu tamamen siyasi bir karardır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, toplumu cezalandıran bu kararın iptal edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak Hükümeti’ne çağrıda bulunuyor” denildi.