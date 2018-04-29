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BBC Türkçe

IKBY referandumu öncesi TSK'dan Irak sınırında tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumdan kısa süre önce, Irak Habur Sınır Kapısı yakınlarında askeri tatbikata başladı.

29 Nisan 2018 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumdan kısa süre önce, Irak Habur Sınır Kapısı yakınlarında askeri tatbikata başladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir" denildi.

Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide gerçekleşen tatbikata büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün yaptığı açıklamada, referandumun bir ulusal güvenlik meselesi diye tanımlamış ve Türkiye'nin tüm gerekli adımları atacağı uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, referandumla ilgili kaygılarını görüşmek için bu hafta Irak Başbakanı Haydan El Abadi'yle buluşacağını açıklamıştı.

Ankara'nın dışında ABD ve diğer Batılı güçler de referandumun Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele dikkatleri dağıtacak bir gerilim yaratacağı kaygısıyla IKBY'ye oylamayı iptal etmelerini tavsiye ediyor.

Ancak referandumun ertelenmesi yönündeki çağrılar şu ana kadar Barzani ve IKBY yönetiminden karşılık bulmuş değil.

Barzani, Cuma günü daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve bu oylamaya alternatif daha iyi bir teklifin kendilerine sunulmadığını söyledi.

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