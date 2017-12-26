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Dünya

IKBY Parlamento Başkanı Muhammed görevinden resmen istifa etti

Yaklaşık iki yıldır Muhammed'in parlamentonun bulunduğu Erbil'e girişine izin verilmiyordu

26 Aralık 2017 16:24

Geçen hafta protesto gösterilerinin yaşandığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) sular durulmuyor. Goran (Değişim) Hareketi üyesi olan Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında görevinden resmen bıraktığını duyurdu. 

IKBY hükümetinde temsilcileri bulunan Değişim Hareketi ve İslami Toplum Partisi'nin geçtiğimiz günlerde koalisyondan çekilmesinin ardından, IKBY Parlamento Başkanı Muhammed de bugün görevinden istifa etti. Basın toplantısında IKBY hükümetini eleştiren Yusuf Muhammed, halkın zor zamanlardan geçtiğini söyledi. Yusuf görevini bırakacağını geçen hafta açıklamıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Değişim Hareketi arasında imzalanan siyasi protokolün 12 Ekim 2015 tarihinde feshedilmesinden sonra parlamento başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yusuf Muhammed'in bu tarihten beridir parlamentonun bulunduğu Erbil'e girişine izin verilmiyordu. (DHA)

 

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