IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı açıldı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna tepki olarak kapattığı Başmak Sınır Kapısı'nı 10 gün aradan sonra açtı.

Rûdaw'a konuşan IKBY Gümrük Müdürü Samal Abdurrahman, Süleymaniye il sınırları içinde bulunan Başmak Sınır Kapısı'nın açıldığını söyledi. Abdurrahman, “Bu konuda herhangi bir anlaşma yok, sınır kapısı İran tarafından açıldı” dedi.

"Perwezhan Sınır Kapısı da açılacak"

Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, bugün İran ile olan Perwezhan Sınır Kapısı'nın da açılacağını belirtti.

Muhammed, “İran ile sınır kapılarından hem turistik hem de ticari geçişler normal şekilde yapılacak” dedi.

İran 15 Ekim'den beri IKBY ile olan Perwezhan, Başmak ve Hacı Omeran sınır kapılarını tek taraflı olarak kapalı tutuyordu. Erbil il sınırları içinde olan Hacı Omeran Sınır Kapısı ise halen kapalı.

İran ile IKBY arasında 3 resmi sınır kapısı dışında, resmi olmayan Kele, Seyranben, Tewele sınır kapıları bulunuyor.