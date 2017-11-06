IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: Türkiye dahil tüm ülkelerle görüşmek istiyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin en zor dönemlerinde kendilerine yardım ettiğini belirterek, "1980’li-90’lı yıllarda kimyasal saldırılar olduğunda bizlere kapılarını açtılar" dedi. Barzani, "Sadece Türkiye’yle değil, bütün komşularımızla görüşmeler yapmak, sorunları çözmek ve barıştan yana olduğumuzu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Barzani, Bağdat'a Irak Anayasası çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını bildirdiklerini, sorunların karşılıklı anlayışla çözülebileceğine inandıklarını söyledi.

"Kürdistan'a vilayetler düzeyinde muamele yapılması anayasaya aykırı"

Rudaw'ın haberine göre Barzani, şunları söyledi:

"Geride kalan 14 yıl şunu bize gösterdi: Irak bütçe yasa tasarısında Kürdistan bölgesine vilayetler düzeyinde muamele yapılmıştır. Bu anayasaya aykırıdır. Bağdat'la uygun bir çözüm bulunmasından ve kalıcı bir ateşkesten yanayız. Eğer Kürdistan bölgesinin yüzde 17'lik bütçe payı verilirse, petrol konusunu da görüşmeye hazırız. Kerkük'te yaşananlardan sonra Kürdistan bölgesinin petrolü yarıya kadar azalmıştır. Hepmizin şu soruyu sorması lazım: Irak'ta istikrar istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bağdat'ın da bunu kendine sorması lazım.

"ABD'nin henüz bir çabası olmadı"

Bir yandan halka maaşları göndermeye hazır oldukları mesajını veriyorlar, diğer yandan göndermeyeceklerini gösteriyorlar. ABD'nin, Erbil-Bağdat arasında görüşmelerin başlaması için henüz bir çabası olmadı. Sınır kapıları sorununu Irak anayasası çerçevesinde çözmek istiyoruz. Askeri, katı üslupla değil. Bu çözüm değildir. Askeri heyetler arasında görüşme var ancak herhangi bir anlaşma imzalanmış değil."

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istediklerin ifade eden Barzani, şunları söyledi:

"Sadece Türkiye’yle değil, bütün komşularımızla görüşmeler yapmak, sorunları çözmek ve barıştan yana olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye de önemli komşularımızdan biridir. Zor yıllarda, 80’li 90’lı yıllarda kimyasal saldırılar olduğunda bize kapılarını açtılar. Yine en zor dönemlerde Kürdistan halkına yardım ettiler. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nin yardımlarını göz önünde bulunduruyoruz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, halkı komşularıyla barış içinde yaşamak istiyor. Bölgede istikrar unsuru olmak istiyor. Özellikle de geçmişte iyi ilişkilerimizin olduğu Türkiye’yle bunun sürmesini istiyoruz. Türkiye’yle, İran’la görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz. Bağdat’la yaşadığımız sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözümü için bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Türkiye’yle, İran’la ilişkilerimiz var. İki tarafla da şahsen girişimde bulunuyorum. Çaba gösteremeye de devam edeceğim.”