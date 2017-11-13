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IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye’ye teşekkür ediyoruz 

Erbil, (Kuzey Irak), 13 Kasım, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönerimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrasında Türkiye'nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, "Türkiye'ye teşekkü

13 Kasım 2017 17:52

Erbil, (Kuzey Irak), 13 Kasım, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönerimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrasında Türkiye\'nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, \"Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz\" dedi. 

Erbil\'de bugün yapılan Bakanlar kurulu toplantısından sonra konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, konuşmasına dün gece yaşanan deprem ile ilgili bilgiler vererek başladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifalar dileyen Barzani,  Irak\'ta ölü sayısının 7 olduğunu, oluşturulacak bir komisyonun bölgeye giderek incelemlerde bulunmasının Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığını söyledi.
Depremin meydana gelmesinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisinin, Türkiye Erbil Başkonolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı nezdinden kendileriyle irtibata geçildiğini belirten Başbakan Neçirvan Barzani, dün akşam itibariyle İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden yardımların gönderildiğini ifade etti.
Türkiye’nin askeri kargo uçağıyla  Süleymaniye’ye yardım malzemeleri gönderdiğini belirten Barzani, \"Buradan AFAD’a, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardımcı olmuşlardır, bu sefer de olayın vuku bulduğu andan itibaren yardım kararı almışlardır\"diye konuştu.
 
 

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