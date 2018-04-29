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BBC Türkçe

IKBY, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya aldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya alma kararı vererek, Bağdat'a "ateşkes ve diyalog çağrısı" yaptı. IKBY açıklamada, "Şiddetin ve çatışmaların daha fazla yayılmasını engellemek için sorumlu hareket etmeliyiz"

29 Nisan 2018 20:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya alma kararı vererek, Bağdat'a "ateşkes ve diyalog" çağrısı yaptı.

IKBY'nin açıklamasında, "Şiddetin ve çatışmaların daha fazla yayılmasını engellemek için sorumlu hareket etmeliyiz" ifadesi yer aldı.

Bölgedeki tüm askeri operasyonları sonlandırma çağrısının yapıldığı açıklamanın devamında, "Savaşmak iki tarafa da zafer kazandırmayacağı gibi üllkeyi düzensizlik ve kaosa götürecek" denildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "federal hükümetle Irak anayasası çerçevesinde görüşmeye hazır olunduğu" vurgusu da yer aldı.

1 Kasım'da yapılması beklenen genel seçimleri sekiz ay erteleme kararı almıştı.

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuna katılan Iraklı Kürtler bağımsızlığa yüzde 92 destek vermiş, Irak Başbakanı Haydar İbadi ise "meşru olmadığını" söylediği referandumun sonuçlarının iptalini istemişti.

15 Ekim'de Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçleri, petrol zengini Kerkük Vilayeti'ne operasyon başlatarak 24 saat içinde tartışmalı bölgeyi eline geçirmişti.

Operasyon sonrası Kürt peşmerge güçleri 2014 yılındaki sınırlara çekilmek zorunda kalmış, IKBY Başkanı Barzani, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söylemişti.

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