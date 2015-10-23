İkbal Gürpınar'ın boşanma davası açtığı eşi: Vücuduma makas dayadı, evden kovdu

Sunucu İkbal Gürpınar'ın şiddet gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Emre Ermiş:sessizliğini bozdu. Ermiş, "Vücuduma makas dayadı, evden kovdu" iddiasında bulundu.

Makaron'da yer alan habere göre, Gürpınar eşi Emre Ermiş’e boşanma davası açıp ‘Beni iffetsizlikle suçladı, dövdü’ diyerek mahkemeden koruma talep etmişti. Korunma talebi kabul edilince Emre Emiş karar itiraz etti. Cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Gürpınar rol icabı kısa bayılmalar, kısa kıskançlık krizleri ve öfke nöbetleriyle bana psikolojik şiddet uyguladı. Bir gece saat 01.00’de aldığı makası vücuduma dayayıp ittirerek öldürmekle tehdit etti. Evden kovulduktan iki gün sonra özür dileyerek tekrar eve çağırdı. Fikirlerime değer vermiyor, aşağılıyordu. Tembel ve korkak olduğumu söylüyordu. Entelektüel açıdan kendini benden üstün görüyordu."

Emre Ermiş’in dilekçesinde, ‘İkbal Gürpınar’ın uyguladığı şiddetin dozu ve bana herkesin önünde attığı fırçalar, tehditler için biz koruma talep etsek kesin reddedilir’ dedi.