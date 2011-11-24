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Ekonomi

IIF: Avro Bölgesi durgunluğa girdi WASHINGTON (A.A)

24 Kasım 2011 12:07

-IIF: Avro Bölgesi durgunluğa girdi WASHINGTON (A.A) - 24.11.2011 - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), uluslararası konjonktürdeki bozulmanın beklenenden daha hızlı gerçekleştiğine dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nin durgunluğa girdiği uyarısında bulundu. IFF'ten yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki durumun kötüleşerek daha ciddi bir durum haline geldiğine işaret edilerek, bölge ekonomisinin bütçe açıklarının artmasına yol açabilecek durgunluk gibi görülen bir döneme girdiğine vurgu yapıldı. Bölgeye üye ülkelerin tamamında sanayi üretiminde görülen yavaşlama ve Almanya'da işsizlik oranındaki artışa atıfta bulunularak, üçüncü çeyrek sonuna ve dördüncü çeyrek başına ilişkin kendilerine gelen verilerin tahmin edilenden daha zayıf olduğu belirtilen açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisindeki zayıflığın çeşitli kanallarla dünyanın geri kalanına yayılma potansiyeli bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, bu kanallardan en acil ve en önemlisinin bankacılık sektörü olduğu vurgulandı. IFF, yılın dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi'nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 2, gelecek yılın tamamında ise yüzde 1 oranında daralacağını öngörüyor.  Bankacılar, kamu borç krizinin yönetimi konusunda Avrupalı hükümetlere ciddi eleştiriler yöneltmiş, bazı politikacıların davranışlarının sorunu daha ciddi hale getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

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