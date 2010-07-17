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Yaşam

II. ABDÜLHAMİT'İN TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2010 19:06

-II. ABDÜLHAMİT'İN TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu'nun cenazesi, II. Mahmut Türbesi Haziresinde toprağa verildi. Osmanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisinde kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak, Cağaloğlu'ndaki II. Mahmut Türbesi Haziresinin önüne getirildi. Burada omuzlara alınan cenaze, defnin yapılacağı haziredeki alana götürüldü. Osman Nami Osmanoğlu'nun naaşı, türbe haziresi bahçesinde daha önceden hazırlanan mezara defnedildikten sonra mezarın üzerine kırmızı güller ekildi. Dualar eşliğinde yapılan defin işleminden sonra, tabuta sarılı Türk bayrağı, Osmanoğlu'nun eşi Rotraud Müşfika Nami Osmanoğlu'na verildi. Bu arada, Osmanoğlu'nun kabristanına ilk toprağı, eşi ve kızları avuçlarıyla attı.  Törene, Osmanoğlu'nun kızları Meksika'da yaşayan Mediha Şükriye Nami Osmanoğlu Martinez, Fransa'da yaşayan Fethiye Nimet Nami Osmanoğlu Bory, Gülnur Dorothe Nami Osmanoğlu Ragot, Ayten Sofia Nami Osmanoğlu Kunter, Mersin'de yaşayan Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars ile hanedan üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından II. Abdülhamit'in torunu Harun Osmanoğlu, gazetecilerin, hanedanın hayattaki en yaşlı üyesinin kim olduğunu sormaları üzerine, şu anda hanedanın en yaşlısının, Amerika'da yaşayan Sultan Abdülmecit'in torunu Beyazıd Osmanoğlu olduğunu söyledi.

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