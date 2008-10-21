Sultan II. Abdülhamid'in, birçok ülkede ünlü fotoğrafçılara çektirdiği ya da kendisine hediye olarak gönderilen fotoğrafların yer aldığı "Sultan II. Abdülhamid'in Arşivinden Dünya" kitabı tanıtıldı. Kitaptaki fotoğrafların yer aldığı sergi de Topkapı Sarayı Müzesi'nde açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan kitabın tanıtımı Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, burada yaptığı konuşmada, Sultan II. Abdülhamid arşivinden ilk olarak İstanbul fotoğraflarını yayımladıklarını kaydetti.

Kitapta yer alan fotoğrafların dünyanın en büyük fotoğraf arşivlerinden birinden seçildiğini vurgulayan Topbaş, "35 bin kareden oluşan Sultan Abdülhamid arşivi 19 ülkenin 1800'lü yıllarına fotoğraf kareleriyle tanıklık ediyor.

Fotoğraf sanatının fazla bilinmediği yıllarda II. Abdülhamid'in bu farkındalığı ve gayreti, bugün bile bakıldığında insanları hayrete düşürüyor. Devasa bir arşivi bizlere hediye ettiği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kadir Topbaş, dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun hükümdarı olan II. Abdülhamid'in teknolojiye ne kadar yakın ve meraklı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maalesef bu kadar değerli bir hazineyi dünyaya yeterince tanıtmakta hala sorunlar yaşıyoruz. Bu bizim önemli bir eksikliğimizdir. Bu şehrin her türlü mirasını ortaya çıkarmak, bunları dünyaya tanıtmak ve her şeyden önemlisi bizden sonraki nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Bu arşivin dünyada da büyük ses getireceğine, özellikle fotoğrafla ilgilenenlere iyi bir kaynak olacağına inanıyorum."

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı İlber Ortaylı ise sarayda devam eden sergilere bugün bir yenisini eklediklerini belirtti.

Ortaylı, 31 yaşında tahta geçen ve imparatorluğun en güçlü sultanlarından biri olan II. Abdülhamid'in dünyaya açık bir hükümdar olduğunu dile getirerek, tahta çıkmadan önce bütün Avrupa'yı gezen II. Abdülhamid'in, padişah olmasının ardından İstanbul dışına bile çıkmadığını söyledi.

II. Abdülhamid'in bundan dolayı fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu anlatan Ortaylı, padişahın imparatorluğun dört bir köşesinden fotoğraflar çektirdiğini ifade etti.

İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in, imparatorluğun dışındaki çeşitli ülkelere de fotoğrafçılar gönderip tarihe tanıklık ettiğini belirterek, "Görülüyor ki, II. Abdülhamid dünya hakkındaki merakını fotoğraflarla gidermeye çalışmış" dedi.

Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er'in de katıldığı tanıtım toplantısının ardından kitaptaki fotoğraflardan oluşan sergi de Topkapı Sarayı Müzesi'nde açıldı.

Sergi, 16 Kasım 2008 tarihine kadar gezilebilecek.



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