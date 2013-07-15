İhvan yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu

Başsavcı Hişam Berekat imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ''Giza'da Nahda Meydanı ve Cumhuriyet Muhafızları Karargahı olaylarında 'halkı kışkırtmak' adına finansal destek verilip verilmediği İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Ordu İstihbaratı tarafından soruşturulmaktadır. İlgili kişilerin mal varlıklarının dondurulması kararı bu doğrultuda alınmıştır'' denildi.

Mal varlıkları dondurulanlar arasında, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Eski Rehberlik Konseyi Başkanı Mehdi Akif, Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı Saad el-Katatni, İhvan liderlerinden Isam el-Uryan, Muhammed el-Beltaci ve Mahmud Gazlan bulunuyor.

Listede ayrıca İhvan'a yakınlığıyla bilinen Safvet Hicazi ve Raye Partisi Başkanı Hazım Ebu İsmail de yer alıyor.