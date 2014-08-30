T24 LogoT24 Logo
Dünya

İhvan liderinin idam cezası müebbete çevrildi

Mısır’ın, aralarında Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii’nin de olduğu 8 kişiye verilen idam cezası müebbete çevrildi

30 Ağustos 2014 21:00

Mısır'da Giza Ceza Mahkemesi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile HAP Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin aralarında bulunduğu İhvan liderlerine müebbet hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Giza Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme "İstikame Camisi olayları" olarak bilinen davada yargılanan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci, HAP Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan ve Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak yöneticilerinden Safvet Hicazi'nin de bulunduğu 7 darbe karşıtı hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti.

 

6 kişi hakkında idam kararı verildi

 

Gıyabında yargılanan, aralarında El-Cemaatu'l İslamiyye yöneticilerinden Asım Abdulmacid'in de bulunduğu 6 kişi hakkında da idam cezası verildi. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Sanıklar, 22 Temmuz'da Giza'daki İstikame Camisi'nde meydana gelen olaylar sebebiyle, "terör faaliyetleri gerçekleştirmek için çete oluşturmak, şiddet eylemleri yürüten gruplara silah sağlamak, tahrip eylemlerinde bulunmak, kamu güvenliğini bozmak ve halkı şiddete teşvik etmek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

 

ETİKETLER

mısırmüslüman kardeşlerihvanmuhammed beltaci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24