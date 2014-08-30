İhvan liderinin idam cezası müebbete çevrildi

Mısır'da Giza Ceza Mahkemesi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile HAP Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin aralarında bulunduğu İhvan liderlerine müebbet hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Giza Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme "İstikame Camisi olayları" olarak bilinen davada yargılanan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci, HAP Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan ve Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak yöneticilerinden Safvet Hicazi'nin de bulunduğu 7 darbe karşıtı hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti.

6 kişi hakkında idam kararı verildi

Gıyabında yargılanan, aralarında El-Cemaatu'l İslamiyye yöneticilerinden Asım Abdulmacid'in de bulunduğu 6 kişi hakkında da idam cezası verildi. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Sanıklar, 22 Temmuz'da Giza'daki İstikame Camisi'nde meydana gelen olaylar sebebiyle, "terör faaliyetleri gerçekleştirmek için çete oluşturmak, şiddet eylemleri yürüten gruplara silah sağlamak, tahrip eylemlerinde bulunmak, kamu güvenliğini bozmak ve halkı şiddete teşvik etmek" suçlamalarıyla yargılanıyor.