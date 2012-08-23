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Dünya

İhtiyaçtan satılık papa rezidansı

Ekonomik krizle mücadele eden İtalya’da devlete ait çok sayıda şato, saray ve kışla satılıyor

23 Ağustos 2012 13:35

İtalya’da Mario Monti hükümeti kamu borcunu azaltmak amacıyla aralarında tarihi şatolar, saraylar ve askeri kışlaların da bulunduğu 350’den fazla devlet mülkünü satılığa çıkardı.

1.5 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde edilmesi beklenen mülkler gelecek yıldan itibaren satılmaya başlanacak.

Satılacak mülkler arasında, geçmişte papalık rezidansı olarak kullanılan 13. yüzyıldan kalma Orsini şatosu, Liguria’da bir kale ve artık kullanılmayan bir maden köyü bulunuyor.

Ekonomik krize karşı alınan tedbirlerin ülkede güvenliği tehdit etmeye başladığı da belirtiliyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı verilere göre, güvenlik güçlerine ayrılan kaynakların kısılması üzerine ülkede suç oranı son bir yılda büyük artış gösterdi. Özellikle soygun ve kapkaç olaylarında önemli artış yaşandığı belirlendi. Ev soygunları yüzde 20 oranında artarken, polise rapor edilen toplam suç oranı da yüzde 5 arttı.


Mafya korkusu


Bazı bölgelerde mahkemelerin de ekonomik tedbir paketi kapsamında kapatılacak olması da özellikle mafyanın güçlü olduğu güney bölgelerde korkuya yol açıyor.

Milliyet'in haberine göre; hükümetin kapatılmasını öngördüğü 37 mahkemeden birinin bulunduğu Foggia’da halk karara tepki gösterirken bölgenin piskoposu da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’ya bir mektup yazarak “Bizi mafyanın ellerine bırakmayın” dedi ve kapatma kararının geri alınmasını istedi. (ntvmsnbc)

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