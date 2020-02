İhtiyaçtan fazla et ithal edilmiş; depolarda biriken 20 bin ton et Arap ülkelerine satılacak

Son 9 yıldan bu yana canlı hayvan ve et ithal eden Türkiye, Et ve Süt Kurumu depolarında biriken yaklaşık 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin baş canlı hayvanı ihraç etmek için pazar arıyor. İran,Irak,Suriye ve Katar pazarı için yapılan araştırmalardan olumlu sonuç çıkarsa ihracat hemen başlayacak.

Et stoku 20 bin tona ulaştı

Tarım Dünyası’ndan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu depolarında yaklaşık 20 bin ton kırmızı et stoku oluştu. Etin şoklanması ile ilgili sorun yaşamaya başlayan Et ve Süt Kurumu ihracat için pazar arayışına girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir süre önce et fiyatının yüksek olmasından şikayet ederek; “Et yemeyin, hindi, tavuk, balık yiyin” açıklamasından sonra ihracatın gündeme gelmesi şaşkınlık yarattı.

Kesilmeyi bekleyen 300 bin baş sığır ihraç edilecek

Depoların dolu olması nedeniyle Et ve Süt Kurumu’na hayvanını kestirmek isteyen üreticilere en erken Şubat 2019’a gün veriliyor. Besi süresini tamamladığı için kesilmek üzere Et ve Süt Kurumu’na üreticiler tarafından başvurusu yapılmış 300 bin büyükbaş hayvan var. Depolama konusunda sorun yaşayan Et ve Süt Kurumu bu hayvanları kesmek yerine ihraç etmek istiyor.

Hedef pazar komşu ülkeler

Et ve Süt Kurumu ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ihracat için İran, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelere yönelik çalışma yapıyor. Ayrıca Katar’a ihracat için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu ülkelerden olumlu sonuç alınması halinde et ve sığır ihracatı hemen başlayacak. İlk etapta depolardaki karkas et ve kesim için sıra bekleyen canlı hayvanlar ihraç edilecek.