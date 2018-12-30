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İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

30 Aralık 2018 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik kararı Resmi Gazete\'de yayımlandı.
\'Muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kararı Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 2019 yılında her ilde ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca \'muhtaçlık\' kriterlerine uygun aileler belirlenecek. Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, aile sayısı, iklim koşulları, kömürün ısıl değeri gibi unsurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı\'nca belirlenecek, vakıflar kömür dağıtımını gerçekleştirecek. Dağıtımı yapılan kömürler satılamayacak. Dağıtım yapan vakıflar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı\'nca denetlenecek.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

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