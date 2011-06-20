İhtiyaç kredisinde faizler yükselebilir

T24 - BDDK'nın tüketici kredisinde karşılık oranlarını artırmasının, sektörün toplam kâr rakamını 750-900 milyon lira aralığında düşürmesi bekleniyor. Kararın yol açtığı maliyet tüketiciye yansırsa, bireysel kredi faizi 1.1'den 1.3'e çıkacak.



Uzun süredir konuşulan cari açık ve kredi genişlemesi tedbirlerinde seçim sonrası ilk adım Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan geldi.



Konut ve araç dışı tüketici kredilerinde karşılık oranları yükseltildi. Bu da bankaların maliyetlerinin yükseleceği anlamına geliyor.



Bankacılık yetkililerine göre, ihtiyaç kredileri, konut ve oto kredilerinden farklı olarak tüketimi direkt olarak etkileyen en önemli kredi kalemi.



CNBC-e'ye konuşan yetkililer, BDDK'nın aldığı kararın başta cari açık olmak üzere ekonomiyi soğutmak üzere alınan önemli bir karar olduğunu düşünüyor.





KREDİ TUTARI 25 MİLYAR LİRAYI AŞACAK



Yıl sonuna kadar beklenen mevcut trend devam ederse kullandırılacak toplam ihtiyaç kredisi tutarının 25-30 milyar lira olacağı öngörülüyor. Bu tutar baz alındığında, karşılık oranındaki artışın, sektörün toplam kârını 750 ila 900 milyon lira arasında daraltacağı tahmin ediliyor.





KREDİ FAİZİ NE KADAR ARTAR?



Bankaların aynı kârlılığı sürdürmesi için bu maliyet artışını tüketiciye yansıtmaları durumunda, şu anda aylık yüzde 1.1 olan ihtiyaç kredi faizinin 20 baz puan artarak yüzde 1.30 civarına gelmesi bekleniyor.



