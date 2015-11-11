“İhtiyaç duyulursa İmralı’yla görüşme yapılır” diyen Çelik; “Gerekirse Öcalan’la görüşülür” başlığına çattı

AKP MYK ve MKYK toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşülmesi konusunda, "İhtiyaç duyulursa devletin güvenliği, çıkarları açısından bu görüşme yapılır” ifadelerini kullanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerinin Hürriyet gazetesi tarafından çarpıtıldığını savundu. Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların ardından, Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan haberin başlığı değiştirildi.

Hürriyet gazetesinin “Gerekirse Öcalan ile görüşülür” başlığının “yanlış anlaşılmaya imkan verdiğini” söyleyen Ömer Çelik, "Dediğimiz açıktır: istihbarat örgütü veya güvenlik güçleri istediği zaman, devletin çıkarı için görüşür. Herhangi bir şekilde siyasilerin görüşmesi söz konusu değildir, daha önce de ifade ettiğimiz gibi..” dedi.

"İhtiyaç duyulursa devletin güvenliği, çıkarları açısından bu görüşme yapılır"

Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Sözü olan tüm siyasi partiler sürecin ortağıdır. Sadece Kürt kardeşlerimiz değil, tüm kesimden kardeşlerimizle görüşürüz. Bütün sivil toplum örgütleri muhattaptır. Siyasilerin İmralı ile görüşmesi söz konusu değil. HDP muhataplığı kendine indirgemeye çalışıyor, böyle bir şey yok.

İhtiyaç duyulursa devletin güvenliği, çıkarları açısından bu görüşme yapılır. HDP muhataplığı kendine indirgemeye çalışıyor böyle bir şey yok. Bu konuda sözü olan bütün siyasi partiler, sosyolojik unsurlar muhataptır. HDP'nin çok enteresandır. Suriye'deki PYD'de de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bırakın başka unsurları başka Kürt unsurları bile dışlayan bir yaklaşım sergiliyorlar. Belli bir siyasi çıkar üretmeye dönük yaklaşımlardır. Öteden beri yaklaşımlarımız aynıdır. Bütün kesimler muhataptır."

"Gerekirse Öcalan ile görüşülür"

AKP Sözcüsü ve Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, açıklamalarının Hürriyet gazetesinin internet sitesinde, "Gerekirse Öcalan ile görüşülür" başlığıyla yayınlanmasının ardından ise Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Hürriyet internet sitesi açıklamamızı "gerekirse Öcalan'la görüşülür" diye başlık yapmış. Yanlış anlaşılmaya imkan veren bir başlık bu.. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 10 Kasım 2015

Dediğimiz açıktır: istihbarat örgütü veya güvenlik güçleri istediği zaman, devletin çıkarı için görüşür. + — Ömer Çelik (@omerrcelik) 10 Kasım 2015