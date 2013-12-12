İhtilafların çözüm için yargıdan önce başvurulacak yeni bir yapı geliyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yatırım ortamının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, ihtilafların mahkemelerden önce çözümünü sağlayacak yeni bir yapı kurulacağını açıkladı.

Babacan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığına bağlı kurumların bütçeleri üzerindeki eleştirileri yanıtlarken, önümüzdeki günlerde, yatırım ortamının iyileştirilmesi için, özel sektör kuruluşları arasındaki hukuki ihtilafların mahkemelerden önce çözümünü sağlayacak yeni bir yapı kuracaklarını söyledi. Babacan, Konuyla ilgili kanun hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayarak “Böylece, özel sektörün ihtilaflı sorunları çözüme kavuşturularak yatırım yapmaya özendirileceğini” kaydetti.

'Tüketimde sorun var'

Ekonomideki istikrarın sürdürülmesi için gerekli önceliklerin “yatırım, ihracat, üretim” olduğunu ifade eden Babacan, “Ancak tüketimde bir sorun var. Tüketim gelirle orantılı olacak. Bu konuda önlemler aldık, önümüzdeki haftalarda alınacak yeni önlemlerle buradaki sorunu da çözmüş olacağız” dedi. Babacan, tasarruf oranlarının artırılması için de önemli adımlar attıklarını ve atacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin çok daha fazla katma değer üretmesi gerektiğini anlatan Babacan, bu amaçla Ar-Ge yatırımlarına büyük teşvikler verdiklerini, cari açık sorununu da uyguladıkları politikalarla aşağıya çektiklerini, açıktaki düşüş trendinin sürdüğünü söyledi.

'TOKİ'ye hazineden para aktarılmadı'

“TOKİ’ye hazineden para aktarıldığı” eleştirilerinin doğru olmadığını da belirten Ali Babacan “TOKİ’ye bugüne kadar ürettiği 600 bin konut için Hazine kasasından tek kuruş ödenmedi” dedi.

'Türkiye dünyada tek'

Türkiye’nin dünyada faiz dışı fazla veren tek ülke olduğunu savunan Babacan, net kamu borcunun GSYH’ya oranını yüzde 62’den yüzde 15’e düşürdüklerini, Merkez Bankası döviz rezervinin 135.6 milyar dolara yükseldiğini, ekonomideki bu olumlu gelişmelerin, ülkede sağlanan istikrar ve güven ortamıyla sağlandığını bildirdi. Babacan "Bölgemizde yaşanan olaylar ihracatımız ve dolayısıyla ekonomimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına rağmen, sağlanan güven ve istikrar sayesinde Türkiye ekonomisi iyi bir performans gösterdi, gösteriyor, ekonomideki istikrarlı büyüme devam ediyor” dedi.

Babacan, bankacılık alanında da önemli gelişmeler sağlandığını hatırlatarak “Biz göreve geldiğimizde kucağımızda bulduğumuz kamu bankaları zararları ile batık bankalar sorunu çözmek için 117 milyar dolar ödedik. Bankacılık sektörü şimdi, çok güvenli bir noktada” diye konuştu.