-İHSANOĞLU'NA FAHRİ DOKTORA YOZGAT (A.A) - 02.05.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından uygun bulunan ''Fahri Doktora'' unvanını almak üzere geldiği Yozgat'ta, dedesi Hacı Aziz Bey'e ait, bir kısmı günümüze ulaşabilen tarihi ''Ağvanlıoğlu Hacı Aziz Konağını'' aslına uygun inşa ettirip, üniversiteye bağışlamak üzere hazırlanan protokolü de imzaladı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsündeki Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonundaki ''Fahri Doktora Unvanı'' töreninde konuşan Yozgat Valisi Necati Şentürk, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Yozgatlı olduğunu hatırlatıp, Yozgat'ı hiçbir dönemde unutmadığını söyledi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli ise İslam coğrafyasında yaşanan olayların, özgürlüklerin ve demokrasinin ne kadar önemli olduğunu dünya nezdinde ispatladığını belirterek, ''Demokrasi ve özgürlükler bir toplumun var oluşunda ve kendini gelecek nesillere aktarmasında hayati önem taşımaktadır. Üniversiteler bu hayati görevin gerçekleşmesinde anahtar roldedir. Ülkemizdeki pek çok üniversitede demokrasi ve özgürlük ortamının yaşandığını görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim'' dedi. Bozok Üniversitesinin 5 yıl önce kurulduğunu ve geçen süre içerisinde geliştiğini kaydeden Varinli, ''Bugün protokolünü imza edeceğimiz Profesör Doktor Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi'nin Yozgat'ımızın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya konmasında önemli katkıları olacaktır'' diye konuştu. Varinli, merkezde İhsanoğlu tarafından bağışlanan 10 binin üzerinde kitap, hat ve el yazması örneklerinin yer alacağını ifade etti. İhsanoğlu da Mısır'da doğduğunu ancak Yozgat ile hiçbir zaman kültürel bağlarını koparmadığını bildirerek, ''Yozgat'a, memleketime nasıl bir iyilik yaparım düşüncesi ile Yozgat eşrafından dedem Hacı Aziz Bey'in yaptırdığı, bir kısmı günümüze ulaşabilen tarihi Ağvanlıoğlu Hacı Aziz Konağını Bozok Üniversitesine bağışlamayı uygun buldum, bugün bunun için buradayım'' dedi. Eski fotoğraflardan esinlenerek tarihi konağın aslına uygun olarak yapılıp, hediye edilmesini yeterli bulmadığını ifade eden İhsanoğlu, ''İçi boş bir hediyenin'' anlamsız olabileceğini düşünerek, içerisini de doldurmak üzere arşivini bağışlamaya da ailesine danışarak karar verdiğini anlattı. Konuşmaların ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, İhsanoğlu'na senato tarafından uygun görülen fahri doktora unvanı belgesini verip, cübbesini giymesine yardımcı oldu. Ardından da Varinli ve İhsanoğlu, hazırlanan protokolü imzaladı. İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, Yozgat ziyaretinde büyük oğlu Aziz ile küçük oğlu Orhan İhsanoğlu da yalnız bırakmadı.