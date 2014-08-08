İhsanoğlu: Trafolara şişko kediler girmesin

Ordu'nun Ünye İlçesi'de konuşan Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, 'Oyunuza sahip olunuz. Sandıklara sahip olunuz. Fareler girmesin. Şişko kediler girmesin. Trafolarda oyun olmasın' dedi.

Pazar günü oylarını unutmamalarını söyleyen İhsanoğlu, "Oyunuza sahip olunuz. Sandıklara sahip olunuz. Fareler girmesin. Şişko kediler girmesin. Trafolarda oyun olmasın. Oylarda oyun olmasın” dedi. İhsanoğlu, konuşmasının ardından kendisine verilen çiçekleri vatandaşlara attı.

Radikal'de yer alan habere göre daha sonra Fatsa İlçesi’ne geçti. Burada Ak Parti İlçe Başkanlığı binasının önünde bulunan park alanında kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. Seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Türkiye ’nin içeride ve dışarıda çok zor bir dönem yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, "İçeride huzursuzluk var. Sıkıntılar var. İçeride milletin korkusu var. Bir çok şeyden korkuyor. Nefret söyleminden bıktı. Şiddet söyleminden bıktı. Hakaretlerden bıktı. Millet artık normal bir hayat yaşamak istiyor. Huzur içinde yaşamak istiyor. Din mezhep ayrımı yapmadan yaşamak istiyor. Bundan kurtulma zamanı gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz bazı politikacılarımız millete hakaret ediyorlar. Milleti ayırıyor. ‘Sen şusun busun’ diyor. Türkiye tarihinde bir başbakan bir siyasi lider bir cumhurbaşkanı adayı böyle konuşur mu? Biz 1970’den bu yana Türkiye’de siyasi liderler çok kapıştılar biliyoruz. Süleyman Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan, Turgut Özal bunlar büyük liderler hepsi. Hiç bu lafları kullandılar mı? Tartışma olur, siyasi rekabet olur seçim olur her şey olur ama bir saygı olur. Bir edep yahu derler insana” diyerek şöyle devam etti:

Sandıklara sahip çıkın

"Biz artık demokratik bir rejim içerisinde yaşıyoruz. Türkiye artık demokrasiden vazgeçmeyecek. Türkiye diktatoryaya gitmeyecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bana proje diyorlar. Evet ben projeyim milli proje milli. Büyük Ortadoğu projesi değil. Milli proje. Sandıklara sahip olunuz. İlçe ve il kurullarındaki birleştirme sürecini kontrol ediniz. Kedilerin trafoya gitmesini önleyiniz. Mart'ta Türkiye birçok yeri sandıkta kazandı ama masada kaybetti. Biz bu seçimleri kaybettirmeyeceğiz. 18 milyon pusula fazla bastılar. Bunu biz Avrupa’dan öğreniyoruz. Bizden saklıyorlar. 18 milyon pusula fazla bunu ne yapacaklar. Ben size soruyorum. Onun için dikkatli olunuz, sahip çıkınız sandıklara. Bu demokratik yarışın medenice olmasını temenni ediyorum."

'Diğer bankalar da fındık üreticisinin borcunu ertelesin

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Fatsa İlçesi'ndeki programının ardından konvoyla birlikte Ordu kent merkezine geçti. Ordu Atatürk Parkı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İhsanoğlu, don nedeniyle bu yıl fındık üreticisinin mağdur olduğuna dikkat çekti. Fındık üreticisinin Ziraat Bankası ve tarım kredi borcunun bir yıl süreyle ertelendiğini, diğer bankaların da fındık üreticisinin borcunu ertelemesini isteyen İhsanoğlu, "Don nedeniyle fındıkta sıkıntımız oldu. Bu donun verdiği yağmurun verdiği zararın 3 yılı bulacağını söylüyor arkadaşlar. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borcu bir yıl ertelenmiştir, biz bunu takdirle, sevinçle karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki diğer bankalar bu ertelemeyi aynen yapsınlar. Biz bunun takipçisi olacağız, diğer bankalarımızdan bu konuda aynı hassasiyeti taşımalarını istiyoruz" dedi.