İhsanoğlu: Rejimi değiştirmek, diktatörlük kurmak istiyorlar

Ankara’da cumhurbaşkanı seçimi için çalışmalarını sürdüren Ekmeleddin İhsanoğlu, İstiklal Marşı polemiğiyle gerçek gündemin saklandığını savunarak, “Rejimi değiştirmek, diktatörlük kurmak istiyorlar” dedi.

İstanbul'dan uçakla Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, Esenboğa Havalimanında kalabalık bir grup karşıladı.

Konvoy halinde şehir merkezine ilerleyen İhsanoğlu, yol boyunca halkı selamladı.

İhsanoğlu'nun konvoyuna bir süre ellerinde Türk bayrakları bulunan atlılar da eşlik etti.

‘Rejimi değiştirmek istiyorlar’

Keçiören Gazino'da halka seslenen İhsanoğlu, bir haftadır "İstiklal Marşı ve Çanakkale şehitleri” konusunun gündemi meşgul ettiğini söyledi.

İhsanoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle seçim kampanyası olur mu? Türkiye'yi bununla meşgul ediyorlar, kendi gündemlerini saklıyorlar. Bunların gündemi nedir? Rejimi değiştirmek, diktatörlük kurmak istiyorlar. Şimdi biz bunları açığa çıkardığımız için, onlar eski vesayeti yıktılar kendi vesayetlerini kurdular. Onu da kamufle etmek istiyorlar.

'Şüheda fışkıracak', yok 'Akif şiiri'. Prompterdan yanlış okuyanlar bile var. Kendileri tenkit ediyorlar bizi. Yani biz sürçü lisan üzerinde duracak olursak hiçbir şey konuşamayız. Yani insan kendi evladından bahsederken, 'Ben evlatlarıma helal lokma yedirtmem' diyerek sürçü lisan ediyorsa, helali haramı karıştırıyorsa... Biz bunların üzerinde durmuyoruz, bunlar insanlık hali. Bunlarla milleti oyalamayın.

‘Şiir okuma yarışması yapmıyoruz’

Millet ciddi meseleleri, rejimin nereye gideceğini konuşmak istiyor. Siz rejimi mi değiştirmek istiyorsunuz? Siz kendi siyasi görüşünüzün vesayetini mi kurmak istiyorsunuz Millet bunu dinlemek, tartışmak istiyor. Bunu kamufle etmek için Yahya Kemal'den, Fuzuli'den, Baki'den sabaha kadar prompterdan şiir okuma yarışması yapmıyoruz."

İhsanoğlu, Türkiye'nin tek partili düzene gidemeyeceğini, 2014 yılında tek partinin, liderin olamayacağını ifade etti.

Rabia işareti yaptı

Rabia işareti yapan İhsanoğlu, "Bu işaret ne işareti Rabia işareti. Hangi Rabia? Mısır'daki Rabia. Peki, Doğu Türkistan'daki Rabia, Rabia değil mi? Rabia Kadir, Doğu Türkistanlıların lideri. Niye buraya gelemiyor? Bunu sorduk, cevabını alamadık hala. Bıraksınlar şiiri, edebiyatı" diye konuştu.

‘Sizin aranızdan geleni seçin’

AKP’lilerden oy isteyen İhsanoğlu, "AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; oylarınızı bize veriniz, o zaman partiniz de korunur, sizin düzeniniz de korunur, dağılmaz. ANAP, Doğru Yol dağıldı. AK Parti'yi seviyorsanız, güzel hizmetlerinin devam etmesini istiyorsanız, partinizi muhafaza ediniz, cumhurbaşkanlığına sizlerin yabancınız olmayan, sizin aranızdan gelen birini seçiniz” dedi.

İhsanoğlu, vatandaşlardan sandığa sahip çıkmalarını da istedi.

‘Milliyetçilikle gurur duyuyoruz’

Ekmeleddin İhsanoğlu, daha sonra İncirli ve Yenimahalle'de birer konuşma yaptı.

İhsanoğlu, Yenimahalle'deki konuşmasında, "Milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz diyenlerle işimiz yoktur. Biz gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Bizim şiarımız budur" dedi.

‘Ne cihadı Allah aşkına?’

İstanbul'da bir grubun cihat namazı kılmak için geldiğini hatırlatan İhsanoğlu, "Ne cihadı Allah aşkına? Kime karşı? Bizim bildiğimiz son cihad 1. Dünya Savaşı'nda ilan edildi. Daha sonra ilan edilmedi. Yoksa ilan edildi de bizim haberimiz yok mu? Bunlar kim? Devletimiz, liderlerimiz, siyasetçilerimiz cevap vermiyor. Bir Allah'ın kulu çıksın da bize bu mücahitlerin kim olduğunu anlatsın" diye konuştu.

İhsanoğlu, konuşması sırasında kendisine verilen ekmeği öpüp alnına koydu.

Vatandaşlarla sohbet eden İhsanoğlu, daha sonra Yenimahalle Belediyesini ziyaret etti.