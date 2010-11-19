-İHSANOĞLU RAPORDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından açıklanan "2010 Dini Özgürlükler Raporu"nu memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan İhsanoğlu, "Dini özgürlüklerin temel insan hakları bağlamında" değerlendirildiği raporu olumlu bulduğunu ifade etti. İhsanoğlu, Clinton'ın "Dinsel özgürlük, hem temel bir insan hakkı hem de istikrarlı, barışçıl ve gelişen bir toplumun temel bir unsurudur" ifadelerine katıldığını belirtti. İKT Genel Sekreteri, dünyanın çeşitli bölgelerindeki hoşgörüsüzlük örneklerine yer veren Clinton'un, "Bazı Avrupa ülkeleri, dinsel ifade özgürlüğüne karşı sert sınırlamaları uygulamaya koydu" yorumunu da paylaştığını bildirdi. Dini azınlıklara yönelik şiddeti kınadığını yineleyen İhsanoğlu, ekim ayında Bağdat'ta bir kiliseye düzenlenen terörist saldırıyı kınadığına ilişkin açıklamasını da hatırlattı. Raporun, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasında, din ve etnik yapıya ilişkin artan tahrik ve nefret yönelimine karşı acil önlem alınması konusundaki inancını artırdığını kaydeden İhsanoğlu, bu yönelime karşı somut önlemler alınması amacıyla İKT üyesi ülkelerin, ABD, AB ve BM'deki üyelerle yakın bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.