-İHSANOĞLU OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 12.04.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. İhsanoğlu, Beyaz Saray'da heyetiyle birlikte, önce Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Denis McDonough ile 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Ardından, görüşmeye Obama'nın da katıldığı ve İhsanoğlu'nun, Obama ile yaklaşık 20 dakika görüştüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Obama, ülkelerine dönmekte olan Afrikalı mültecilerin Tunus üzerinden ülkelerine geri gönderilmesi de dahil, İKT'nin çalışmalarını yakın takip ettiğini ifade etti. Obama'nın, "Medeniyetler Çatışması konusuna kendisinin hiçbir zaman inanmadığını ve bu konuda İKT ile gelecekte işbirliğini artırmayı ümit ettiğini" söylediği öğrenildi. İhsanoğlu, katıldığı ABD-İslam Dünyası Forumu'nda Obama ile görüşmesine dair gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bunun, ilk defa İKT Genel Sekreteri ile bir ABD Başkanı arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme olduğunu söyledi. "O açıdan tarihi önemi olduğunu söylemek bir mübalağa değildir" diyen İhsanoğlu, görüşmelerinde Obama'nın İKT'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini söylediğini kaydetti. İhsanoğlu, "Obama'nın bu sözleri bizi memnun ettiği gibi, şimdiye kadar gerek teşkilatımızda gerekse İslam dünyasındaki reform hareketlerine destek verme bakımından yaptığımız çalışmaların uluslararası camia ve ABD tarafından takdir görmesi bizi memnun etti. O açıdan bu görüşmenin önemli bir yönü vardır" dedi. İkinci olarak, İslam dünyasında son dönemde yaşanan değişimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden İhsanoğlu, "Birçok konuda beyan ettiğimiz fikirlerle sayın Obama'nın beyan ettiği fikirler arasında kendisinin de belirttiği gibi bir hayli yakınlık var, birçok hususta mutabık kaldığımız hususlar var. Netice itibariyle bu uzun konuşmadan sonra, Sayın Obama'nın da söylediği gibi İKT ile ABD arasında ilişkiler daha da yeni ivme kazanacak" diye konuştu. İhsanoğlu, Obama ile görüşmesini "müspet ve yapıcı bir görüşme" olarak nitelendirdi.