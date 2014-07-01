İhsanoğlu için 6 parti ortak deklarasyon hazırladı

Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hazırlanan ortak deklarasyona imza atan siyasi partilerin genel başkanları yarın biraya gelecek.
İHA'da yer alan haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, yarın saat 15.00’de Ankara Swiss Otel’de bir araya gelecek.
Siyasi partilerin genel başkanları, Prof. Dr. İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hazırlanan ortak deklarasyonu kamuoyunun bilgisine sunacak.