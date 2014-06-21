İhsanoğlu: Homofobi evrensel bir mesele değil

CHP ve MHP’nin ‘çatı aday’ı Ekmeleddin İhsanoğlu, Vatikan’ın eşcinsellerin hak ve özgürlüklerine dair çekinceleri olduğunu hatırlatarak “homofobinin evrensel bir mesele olmadığını” savundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olduğu dönemde İslamofobiyle mücadele üzerine Al Jazeera’dan Jane Dutton’ın sorularını yanıtlayan İhsanoğlu, eşcinsellerin eşcinsellerin “çok özel bir grup olduğunu” söyleyerek “Homofobi” kelimesinin ne anlama geldiğini sordu.

Kaosgl.org’da yer alan habere göre, İhsanoğlu, dinî duyguların Batı’ya kıyasla daha güçlü olduğu, dinin toplum üzerindeki etkisinin fazla olduğunu söylediği Müslüman toplumlarda “Bu tür meseleler”in “oldukça çetrefil ve problematik” bir hale geldiğini ifade etti.

'Siyaset ve din birbirlerinin alanına hükmetmemeli'



Müslüman dünyanın önündeki zorluğun din ve toplumsal meseleler arasında bir denge kurmak olup olmadığı sorusu üzerine İhsanoğlu, esas zorluğun siyaset ile dinin birbirlerinin alanına hükmetmelerine engellemek olduğunu belirtti.

'Evrensel insan haklarını destekleyen biri olarak hatırlanmak isterim'



İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki görevinin ardından nasıl bir miras bırakmış olacağı sorusu üzerine ise İhsanoğlu, özellikle evrensel insan hakları, demokrasi ve her türlü ifade özgürlüğünü destekleyen biri olarak hatırlanmak istediğini söyledi.

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