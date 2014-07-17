T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhsanoğlu gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle buluştu

CHP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu 7 partinin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle görüştü

17 Temmuz 2014 21:07

CHP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu 7 partinin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle görüştü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde İhsanoğlu'nun Balmumcu'daki bir otelde gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İhsanoğlu, görüşmenin çok faydalı olduğunu söyledi.

İhsanoğlu, toplumun değişik kesimlerinden insanlarla, gençlerle, basın temsilcileri görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çok faydalı oluyor. Çünkü kendileri bir taraftan bizim kampanyayı takip ediyor, söylediklerimizi inceliyorlar. Bir taraftan da genel gidişat içerisindeki durumu tayin ediyorlar. Karşılıklı soru cevap, etkileşim şeklinde bu seçim kampanyasının daha güzel bir noktaya gittiğini söyleyebilirim. Kamuoyu birçok sorunun cevabını buluyor. Kamuoyu kara propagandanın izlerini hemen siliyor. O bakımdan çok faydalı bir görüşme oldu."

Ekşi Sözlük temsilcileri ve yazarlarıyla yapılan toplantıda nelerin konuşulduğunun sorulması üzerine İhsanoğlu, "Doğrusunu söylemek isterim ki, bir röportajdan çıktıktan sonra neyi söylediğimi hiçbir zaman hatırlayan bir adam değilim. O bakımdan Ekşi Sözlük'te artık neler neşredilecek, yayınlanacak oradan, internete girip bulabilirsiniz" dedi.

İhsanoğlu, toplantılarda kendisine yönetilen özel taleplerin ne olduğu sorusuna ise "Hürriyet, hürriyet, hürriyet. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları. Adalet, adalet, adalet. Hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü" yanıtını verdi.

Toplantıya, Enis Berberoğlu, Ekrem Dumanlı, Murat Yetkin, Derya Sazak, Fikret Bila, Erhan Başyurt, Selçuk Tepeli, İsmail Kapan, Bülent Keneş, Mehmet Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu gazetelerin genel yayın yönetmenleri katıldı.

Toplantının ardından bazı medya temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunan İhsanoğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) üyeleriyle de bir araya gelecek.

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğluchpmhpgenel yayın yönetmenigazetehaber

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Ekmeleddin İhsanoğlu'na 9 bin TL bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bağış hesabına 9 bin lira destekte bulundu

'Halk Ekmel Bey'i bağrına bastıkça, ekmek sloganını beğenmeyenler mosmor oluyor'

Reklamcı Ateş İlyas Başsoy: Ekmeleddin İhsanoğlu kampanyasını oğulları Aziz ve Orhan yürütüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24