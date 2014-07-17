İhsanoğlu gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle buluştu

CHP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu 7 partinin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle görüştü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde İhsanoğlu'nun Balmumcu'daki bir otelde gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İhsanoğlu, görüşmenin çok faydalı olduğunu söyledi.

İhsanoğlu, toplumun değişik kesimlerinden insanlarla, gençlerle, basın temsilcileri görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çok faydalı oluyor. Çünkü kendileri bir taraftan bizim kampanyayı takip ediyor, söylediklerimizi inceliyorlar. Bir taraftan da genel gidişat içerisindeki durumu tayin ediyorlar. Karşılıklı soru cevap, etkileşim şeklinde bu seçim kampanyasının daha güzel bir noktaya gittiğini söyleyebilirim. Kamuoyu birçok sorunun cevabını buluyor. Kamuoyu kara propagandanın izlerini hemen siliyor. O bakımdan çok faydalı bir görüşme oldu."

Ekşi Sözlük temsilcileri ve yazarlarıyla yapılan toplantıda nelerin konuşulduğunun sorulması üzerine İhsanoğlu, "Doğrusunu söylemek isterim ki, bir röportajdan çıktıktan sonra neyi söylediğimi hiçbir zaman hatırlayan bir adam değilim. O bakımdan Ekşi Sözlük'te artık neler neşredilecek, yayınlanacak oradan, internete girip bulabilirsiniz" dedi.

İhsanoğlu, toplantılarda kendisine yönetilen özel taleplerin ne olduğu sorusuna ise "Hürriyet, hürriyet, hürriyet. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları. Adalet, adalet, adalet. Hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü" yanıtını verdi.

Toplantıya, Enis Berberoğlu, Ekrem Dumanlı, Murat Yetkin, Derya Sazak, Fikret Bila, Erhan Başyurt, Selçuk Tepeli, İsmail Kapan, Bülent Keneş, Mehmet Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu gazetelerin genel yayın yönetmenleri katıldı.

Toplantının ardından bazı medya temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunan İhsanoğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) üyeleriyle de bir araya gelecek.