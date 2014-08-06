İhsanoğlu: Erdoğan’ın dili dine aykırı, kültüre yakışmıyor, edep ya hu!

Miting meydanlarında kendisini sık sık eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan’a cevap veren Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı kampanyası küfür ve hakaretlerle başladı. Sen şucusun, bucusun hakaretleri. Pespaye lakap takmalar. Bunlar dine de aykırı. Kültüre de yakışmaz. ‘Edep yahu!’ diyorum ben kendisine” dedi.

İhsanoğlu, sözlerini “Bu millet korku içinde. Bölünme ve çatışma korkusu içinde. İnsanlar bana oy vereceklerini bile ancak fısıldayarak söyleyebiliyorlar. Bu hissi 1979’da Sovyetler Birliği’nde görmüştüm. Türkiye gibi hür ve demokrat bir ülke bu noktaya mı geldi? Türkiye kendisine bir otokrat seçmemeli, demokrat bir aile reisi seçmelidir” şeklinde sürdürdü.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Eskişehir gezisinden izlenimlerini aktardı.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (6 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan “İhsanoğlu’ndan Erdoğan’a: Edep Yahu!” başlıklı yazısı şöyle:

‘İhsanoğlu’ndan Erdoğan’a: Edep Yahu!’

CHP, MHP ve diğer 10 muhalefet partisinin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı kampanyasını izlemek için Eskişehir’deyiz. Ankara - Eskişehir yolculuğu sırasında İhsanoğlu’nun kurmaylarıyla son kamuoyu yoklamalarını değerlendiriyoruz. Ekmel Bey’e aktardıkları önemli tespitleri var:

1. Erdoğan özellikle milliyetçi kesimlerin hassasiyetlerine oynuyor. Son haftada İstiklal Marşı tartışması ile oy artırmış durumda.

2. MHP seçmeninin bir bölümünde ‘Erdoğan’a yönelim’ sürüyor.

3. Selahattin Dermirtaş’ın oylarında tırmanış sürüyor.

MHP desteği artırdı

İhsanoğlu’nun Eskişehir’deki temaslarına MHP ve CHP’den kritik isimler eşlik etti. Anketlerde dikkat çeken MHP firesinin göz önüne alındığını gösterir biçimde MHP’nin dikkat çekici bir ağırlığı vardı. TBMM Başkanvekili Meral Akşener ve Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Ekmel Bey’in tüm temaslarında yanındaydı.

CHP’den ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, Çanakkale milletvekili Serdar Soydan ile kentin iki büyük ilçesinin belediye başkanları Kazım Kurt (Odunpazarı) ve Ahmet Ataç (Tepebaşı) vardı.

Ekmel Bey, Eskişehir’in esnaf mekânı Hamamyolu Caddesi’nde yürürken, MHP’li Akşener ile sohbet fırsatı yakaladık. Kendisine istisnasız tüm anketlerde çıkan, “MHP’den Erdoğan’a giden oylar” meselesini sorduk.

‘Ülkücüler fire vermez’

O da Genel Başkan Devlet Bahçeli gibi MHP’ye yönelik iddialardan son derece rahatsız. Şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben MHP tabanının, milliyetçilerin, ülkücülerin fire vereceğine inanmıyorum. Bir ülkücü asla gidip de kendisine sürekli hakaret eden bir siyasetçiye oy vermez. Tayyip Bey geçmişte partimize, ülkücülere ne hakaretler etti. ‘Mafya’ dedi, ‘Kandan beslenenler’ dedi, daha neler neler söyledi. Bunları unuttuk mu?”

‘Ona oy veren, şehitlerin kemiğini sızlatır!’

Akşener tonunu daha da sertleştirerek devam etti: “Ülkücüler eğer gidip de camiamıza bu kadar hakaret eden birine oy verecek olursa, şehitlerimizin kemiklerini sızlatırlar. Bunu da biliriz. Onun için bizden Tayyip Bey’e oy yok.”

Akşener, toplam 4 ilde Ekmel Bey’in kampanyasına destek için alandaydı: Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, Bilecik. Gözlemlerini şöyle aktardı: “MHP’nin ilgisiz olduğu söylemine katılmıyorum. Ekmel Bey’i gittiği her yerde CHP ve MHP teşkilatları, yöneticileri karşılıyor. Ayrıca hepimiz tüm yakınlarımızla konuşup sandığa gitmeleri telkininde bulunuyoruz.

Benim gözlemim şu: Şehirli seçmen sandığa gidecek.”

Büyükerşen: Ben de onu seçerdim

Eskişehir ziyareti ilginç bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. CHP parti teşkilatının ve Meclis grubunun cumhurbaşkanı seçiminde aday görmek istediği Yılmaz Büyükerşen, dünkü ziyaretin organizasyonunu yapanların başındaydı.

Her ikisi de akademi dünyasından gelen İhsanoğlu ve Büyükerşen dün ilk kez tanıştı. Kampanya otobüsüne binerek Ekmel Bey’e destek veren Büyükerşen ile de sohbet ettik. İhsanoğlu’nun adaylığı için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün Türkiye’nin, Ortadoğu’nun, iç ve dış politik koşullarına baktığımızda en uygun adayın Sayın İhsanoğlu olduğu düşüncesindeyim. Ben de Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey veya Devlet (Bahçeli) Bey’in yerinde olsam onu tercih ederdim. Ekmel Bey’in seçimde Eskişehir’den yana hiçbir sorun yaşamayacağına inanıyorum.”

İhsanoğlu da katıldığı toplantıda, Eskişehir’e verdiği hizmetler için Büyükerşen’e teşekkür etti. CHP ve MHP’nin işbirliği sayesinde İhsanoğlu’nun katıldığı etkinlikler coşkulu kalabalıklar eşliğinde gerçekleşti.

‘Sessiz yığınlara güveniyorum’

Eskişehir yolu üzerinde verdiğimiz çay molasında İhsanoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sessiz yığınlara güveniyorum. Pazar günü sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı şaşırtacaklar!” Ardından yazarımız Çiğdem Toker’in birden fazla yazısında dikkat çektiği, AGİT raporuna da giren ‘18 milyon fazladan oy pusulası basımı’ konusunu gündeme getirdi ve şunları söyledi: “Seçim kanunu sanki tek bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesi için biçilmiş kaftan şeklinde. Türkiye’de demokrasi ve bir seçim olacaksa her şey şeffaf olmalı. Şimdi bu kadar fazla oy pusulası kimin emrinde nasıl kullanılacak?”

Ekmel Bey, sandık güvenliğine ilişkin eleştirilerini Eskişehir’de yaptığı konuşmalarda da sürdürdü ve YSK’nin görev ve sorumluluklarını istismar ettiğini iddia etti, bunun hesabının sorulması gerektiğini ifade etti. Kamuoyuna da pazar günü sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

‘Edep yahu’!

İhsanoğlu’nun Eskişehir mesajlarında öne çıkan bir diğer husus ise rakibi Başbakan Tayyip Erdoğan’a karşı üslubunu sertleştirmesiydi.

Başbakan’ın mağduriyet söylemini eleştirerek, “Esas mağdur biziz. Millet mağdur. Vatandaşın vergilerini kullanarak devletin imkânlarından yararlanan kampanya. Bu kadarı üçüncü dünyada bile yok. Belki Kuzey Kore’de olabilir” diye konuştu.

‘Bir otokratı seçmeyin’

Erdoğan’ın kendisini hedef alan eleştirilerine de yanıt veren İhsanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı kampanyası küfür ve hakaretlerle başladı. Sen şucusun, bucusun hakaretleri. Pespaye lakap takmalar. Bunlar dine de aykırı. Kültüre de yakışmaz. ‘Edep yahu!’ diyorum ben kendisine. Bu millet korku içinde. Bölünme ve çatışma korkusu içinde. İnsanlar bana oy vereceklerini bile ancak fısıldayarak söyleyebiliyorlar. Bu hissi 1979’da Sovyetler Birliği’nde görmüştüm. Türkiye gibi hür ve demokrat bir ülke bu noktaya mı geldi? Türkiye kendisine bir otokrat seçmemeli, demokrat bir aile reisi seçmelidir.”

‘Sakın kahkaha atmayın’

İhsanoğlu bir kadın sivil toplum örgütü temsilcisinin sorusunu yanıtlarken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözlerini eleştirerek “Sakın kahkaha atmayınız” esprisini yaptı. Kendisine en büyük desteğin kadınlardan geldiğini belirten İhsanoğlu, seçilmesi halinde birinci önceliğinin kadın haklarının geliştirilmesi olacağını belirtti.