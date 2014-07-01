İhsanoğlu: Erdoğan'ın adaylığı hayırlı uğurlu olsun

CHP ve MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yarış, çok medenice ve demokrat şekilde olsun” sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığının çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili ilk açıklama geldi.

CHP ve MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yarış, çok medenice ve demokrat şekilde olsun. Türkiye'nin önünde tercihler olmalıdır, Türk milleti ona göre tercihini yapmalıdır" şeklinde değerlendirdi.