CHP ve MHP’nin çatı Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Aydın’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İhsanoğlu, ben bu görevden kaçamazdım, işte bu vatana ihanet olurdu ifadelerini kullandı.

“Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu benim adımı ilan ettikleri zaman farklı kesimlerden gelen çok güzel tepkiler oldu” diyen İhsanoğlu, yüzde 60 oy beklediklerini ama kendilerine oy vermeyen yüzde 40’da görmezden gelmeyeceklerini söyledi.

Adaylığını anti tez olarak görmediğini söyleyen İhsanoğlu, “Bu makama kendinden başkasını layık görmeyenler bu halkı tanımıyor demektir” dedi.