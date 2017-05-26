"İhsanoğlu Altın Madalyası" Brezilya'da sahibini bulacak

Hayatta olan bir Türkiyeli bilim adamı adına düzenlenen ilk uluslararası ödül olan “İhsanoğlu Altın Madalyası”, Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği tarafından bu yıl üçüncü kez verilecek.

2007 yılında ihdas edilen ve İhsanoğlu adını taşıyan Altın Madalya, her dört yılda bir Uluslararası Birlik tarafında İslam bilim tarihi konusunda en iyi doktora tezi çalışması yapan genç bilim insanlarına veriliyor. İlki 2009 yılında Budapeşte’de, ikincisi 2013 yılında Manchester’da İspanyol genç bilim tarihçileri Dr. Jose Bellver Martinez ile Dr. Marc Oliveras Busquets’e verildi.

Son dört yıl içerisinde dünyanın çeşitli üniversitelerinde yapılan ve konusu İslam medeniyetinde bilim olan doktora tezleri Uluslararası Birlik’in oluşturduğu jüri tarafından incelendi. Jüri tarafından seçilen en iyi doktora tezine, temmuz ayında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan 25. Uluslararası Kongre’de madalya takdim edilecek. Düzenlenecek olan ödül törenine Ekmeleddin İhsanoğlu başta olmak üzere çeşitli ülkelerden bilim insanları da katılacak.